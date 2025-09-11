TEN: Συμβασιοποιημένα έσοδα άνω των 3,7 δισ. δολ.

Ισχυρή κερδοφορία για ακόμη ένα τρίμηνο καταγράφει η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή Tsakos Energy Navigation (TEN), συμφερόντων του δρος Νικόλαου Τσάκου, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στα tankers.

Με ελάχιστα συμβασιοποιημένα έσοδα που ξεπερνούν τα 3,7 δισ. δολάρια, η TEN έχει εξασφαλισμένη ορατότητα κερδών έως το 2028, προσφέροντας σιγουριά τόσο στους μετόχους όσο και στους ναυλωτές της.

Στο α’ εξάμηνο του 2025, η TEN παρουσίασε ακαθάριστα έσοδα 390,4 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,5 εκατ. δολαρίων ή 1,70 δολ. ανά μετοχή.

Ο δείκτης χρονοναυλώσεων (TCE) παρέμεινε σε υγιή επίπεδα, στα 30.754 δολάρια ανά ημέρα ανά πλοίο, ενώ η αξιοποίηση του στόλου άγγιξε το 96,9%.

Στο β’ τρίμηνο, τα έσοδα ανήλθαν σε 193,3 εκατ. δολάρια, με καθαρά κέρδη 26,8 εκατ. δολαρίων.

Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στη δυναμική ανανέωση του στόλου. Σήμερα διαθέτει 82 πλοία συνολικής χωρητικότητας 11 εκατ. dwt, ενώ τρέχει πρόγραμμα 21 νεότευκτων, ανάμεσά τους τρία VLCCs που παραγγέλθηκαν πρόσφατα στη Νότια Κορέα, με option για τέταρτο.

Παράλληλα, παλαιότερα πλοία αποεπενδύονται, εξασφαλίζοντας κεφάλαια και κεφαλαιακά κέρδη. Ενδεικτικά, η πώληση τριών πλοίων πρόσθεσε 60 εκατ. δολάρια στα ταμειακά διαθέσιμα και θα αποτυπωθεί με κέρδος 9 εκατ. δολαρίων στα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου.

Η ισχυρή ρευστότητα αποτελεί ακόμη έναν πυλώνα σταθερότητας για την TEN. Στο τέλος Ιουνίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 287,2 εκατ. δολάρια, παρέχοντας στην εταιρεία σημαντική ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος αλλά και για την κάλυψη των χρηματοδοτικών της υποχρεώσεων.

Η ικανότητα της TEN να χρηματοδοτεί νέες παραγγελίες, να αποπληρώνει δάνεια και παράλληλα να αποδίδει μερίσματα στους μετόχους, αποδεικνύει την υγιή της κεφαλαιακή διάρθρωση.

Μέρισμα

Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης, η απόδοση στους μετόχους αποτελεί διαχρονική δέσμευση. Τον Ιούλιο του 2025 καταβλήθηκε μέρισμα 0,60 δολ. ανά μετοχή, με τη διοίκηση να προγραμματίζει δεύτερη διανομή τον Νοέμβριο.

Μάλιστα, από την εισαγωγή της στο NYSE το 2002, η TEN έχει αποδώσει πάνω από 900 εκατ. δολάρια σε μερίσματα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.

Συνθήκες αγοράς

Όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς, τα θεμελιώδη μεγέθη των tankers παραμένουν ευνοϊκά.

Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο, τα χαμηλά αποθέματα και η σταδιακή άρση

των περικοπών παραγωγής του OPEC+ στηρίζουν τα ναύλα.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν αυξήσει τις

αποστάσεις μεταφοράς, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα πλοίων και ενισχύοντας τα έσοδα.

Η διοίκηση της TEN, με επικεφαλής τον πρόεδρο & COO Γιώργο Σαρόγλου, τονίζει πως η εταιρεία διαθέτει όχι μόνο έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο στόλο, αλλά και εξασφαλισμένα έσοδα που προσφέρουν σταθερότητα και προοπτικές ανάπτυξης.

«Με τον στόλο να λειτουργεί σχεδόν στο μέγιστο και με εξασφαλισμένα έσοδα 3,7 δισ. δολαρίων, η TEN συνεχίζει να προσφέρει την αξία που αναζητούν οι ναυλωτές και οι επενδυτές» σημείωσε χαρακτηριστικά.