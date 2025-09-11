Πρύμα οι ναύλοι στην αγορά tankers

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την αγορά δεξαμενόπλοιων για το τέταρτο τρίμηνο του έτους, καθώς οι ναυλομεσίτες εκτιμούν ότι οι θετικές τιμές ναύλωσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα διατηρηθούν και το επόμενο διάστημα.

Η εν λόγω δυναμική τροφοδοτείται από τη συνδυασμένη επίδραση των νέων κυρώσεων της Ε.Ε. κατά του ρωσικού «σκιώδους στόλου», των αναδιαρθρώσεων και διακοπών λειτουργίας σε ευρωπαϊκά διυλιστήρια λόγω αστάθμητων παραγόντων, αλλά και της αύξησης παραγωγής του ΟΠΕΚ+.

Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ την περασμένη Κυριακή να αυξήσει από τον Οκτώβριο την παραγωγή πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως μεταφράζεται σε περίπου 18,6 χιλιάδες τόνους αργού πετρελαίου την ημέρα.

Σε μηνιαία βάση, αυτός ο όγκος αντιστοιχεί σε περίπου 559 χιλιάδες τόνους, που ισοδυναμούν με δύο πλήρη φορτία δεξαμενόπλοιου τύπου VLCC ή σχεδόν τέσσερα φορτία Suezmax.

Εκτιμάται ότι με τα δεδομένα αυτά η κίνηση των τάνκερ θα ενισχυθεί και από την αύξηση της ζήτησης σε τονομίλια, ιδιαίτερα αφού το επιπλέον αργό θα κατευθυνθεί σε μακρινές αγορές, όπως η Ασία.

Από την άλλη πλευρά η Ε.Ε. πρότεινε πρόσφατα την απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων διύλισης που παράγονται από ρωσικό πετρέλαιο και τη χρήσητων ρωσικών ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δύο αγωγών Nord Stream προς τη Γερμανία, καθώς και την προσθήκη άλλων 77 πλοίων στον υφιστάμενο κατάλογο των 342 πλοίων («σκιώδης στόλος») στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Σημειώνεται επίσης ότι το 2025 η ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων επηρεάστηκε από αλλεπάλληλες διακοπές λειτουργίας διυλιστηρίων, είτε λόγω απρογραμμάτιστων περιστατικών -όπως η διπλή βλάβη στο BP Ρότερνταμ και οι διακοπές ρεύματος στην Ισπανία- είτε λόγω

προγραμματισμένων συντηρήσεων σε μεγάλες μονάδες.

Παράλληλα, καταγράφονται μόνιμα κλεισίματα δομών, όπως του Grangemouth στη Σκωτία και

του Prax Lindsey στη Βρετανία, περιορίζοντας την επεξεργαστική ικανότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές ναύλωσης δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου κατέγραψαν απότομη

άνοδο την περασμένη εβδομάδα, καθώς η αυξημένη προσφορά από τον ΟΠΕΚ+ και οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές λόγω κυρώσεων ενίσχυσαν τη ζήτηση.

Στην αγορά των δεξαμενόπλοιων καθαρών καυσίμων, η Ευρώπη βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε εισαγωγές από Ινδία και Ασία για να καλύψει τα κενά που αφήνουν οι διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων.

Επίσης, με την έναρξη της χειμερινής περιόδου και την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, οι συνθήκες διαμορφώνονται υπέρ της διατήρησης της ισχυρής ζήτησης για δεξαμενόπλοια.

Η ναυλαγορά

Στα VLCC, το δρομολόγιο Μέση Ανατολή – Κίνα καταγράφει 53.783 δολάρια την ημέρα, σημαντικά υψηλότερα από τα 28.470 δολάρια που απέδιδε η ίδια γραμμή στον Ειρηνικό έναν μήνα νωρίτερα.

Στο δρομολόγιο Δυτική Αφρική – Κίνα η ημερήσια τιμή ναύλωσης διαμορφώνεται στα 53.222 δολάρια από τα 33.250 δολάρια στο αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Στον Ατλαντικό, το δρομολόγιο Κόλπος ΗΠΑ – Ασία αποφέρει 34.600 δολάρια ημερησίως για τα πλοία αυτά.

Στα Suezmax, το δρομολόγιο Νιγηρία – Ηνωμένο Βασίλειο κινείται στα 48.200 δολάρια ημερησίως, από τα 29.220 δολάρια τον προηγούμενο μήνα, ενώ το δρομολόγιο Γουιάνα – Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει τα 45.600 χιλ. δολ., από 27.500 χιλ. δολ. τον Αύγουστο.

Στη διαδρομή Μέση Ανατολή – Μεσόγειος, η ημερήσια ναύλωση αγγίζει τα 72.000 δολάρια, ενώ προηγουμένως η αγορά στη Μεσόγειο κινούνταν σε μέτρια επίπεδα χωρίς αντίστοιχα υψηλές

αποδόσεις.

Στα Aframax, η Βόρεια Θάλασσα εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο, καθώς τα ημερήσια ναύλα σκαρφάλωσαν από τα 28.900 δολάρια πριν από έναν μήνα στα 40.000 δολάρια σήμερα.

Στη γραμμή Κόλπος ΗΠΑ – Ηπειρωτική Ευρώπη, τα έσοδα για τον ίδιο τύπο πλοίων διαμορφώνονται στα 40.835 δολάρια ημερησίως, έναντι 30.800 δολ. τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, η Μεσόγειος (TD19) παραμένει χαμηλότερα, από τα 25.000 δολάρια της προηγούμενης περιόδου, χωρίς ένδειξη σημαντικής βελτίωσης.

Στα LR2, το δρομολόγιο Μεσόγειος – Ανατολική Αγγλία αποφέρει σήμερα 11.598 δολάρια ημερησίως, επίπεδο που υποδηλώνει περιορισμένη δυναμική σε σχέση με την εικόνα στα Aframax.

Στα LR1 του Ειρηνικού, η αυξημένη ζήτηση διατηρεί την αγορά σταθερή, χωρίς να ανακοινώνονται συγκεκριμένες ημερήσιες αποδόσεις.

Δυναμικά κινείται ο ΒDTI

Η αγορά δεξαμενόπλοιων για αργό πετρέλαιο έχει ήδη σημειώσει αύξηση των ναύλων, με τον δείκτη Baltic Dirty Tanker Index να ανεβαίνει από περίπου 900 μονάδες στα τέλη Ιουλίου σε 1.071 μονάδες στις 8 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη ναυλομεστική allied, η αγορά δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου διατηρείται σε δυναμική τροχιά, με τα VLCC να καταγράφουν βελτίωση χάρη στην περιορισμένη διαθέσιμη

χωρητικότητα.