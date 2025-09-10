Μ. Παπαδάκης (Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗ): Δυναμική η πορεία της κρουαζιέρας με χρονιά ορόσημο το 2025

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης πραγματοποίησε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που φιλοξενήθηκε στο πλοίο της Minoan Lines.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ.Μηνάς Παπαδάκης επεσήμανε ότι «είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την πορεία μας, για το όραμά μας και για το πως το λιμάνι του Ηρακλείου μετατρέπεται σε πυλώνα ανάπτυξης για την Κρήτη και την Ελλάδα.»

Στη συνέχεια παρουσίασε τις στρατηγικές κατευθύνσεις του master plan του ΟΛΗ καθώς επίσης έδωσε και ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κρουαζιέρας που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας.

Συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε:

Στην δυναμική πορεία της κρουαζιέρας με χρονιά ορόσημο το 2025 αφού καταγράφηκε αυξημένος αριθμός αφίξεων κρουαζιερόπλοιων, με νέα δρομολόγια που εντάσσουν το Ηράκλειο σε βασικούς κόμβους καθώς και ρεκόρ επισκεπτών, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στην τοπική οικονομία, στο εμπόριο, στη γαστρονομία και στον πολιτισμό. Μέχρι στιγμής, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 179 αφίξεις με 373.866 επιβάτες ενώ ως το τέλος του έτους αναμένονται 294 αφίξεις με 550.000.

Μέσα σε 6 χρόνια παρουσιάστηκε αύξηση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων κατά 44% και στους επιβάτες κατά 80%.

«Δυνατός» ωστόσο αναμένεται ο Οκτώβριος με 52 αφίξεις ενώ η κίνηση θα συνεχίσει ως και τον Δεκέμβριο, κάτι που αποδεικνύει πως η κρουαζιέρα συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Παράλληλα τονίστηκε το γεγονός ότι η λειτουργία του νέου αεροδρομίου αναμένεται να φέρει εκτίναξη ιδιαίτερα στα home ports με τo 2026 να είναι μία δυνατή χρονιά και στο κομμάτι της κρουαζιέρας.

Οσον αφορά τις επενδύσεις που σχεδιάζονται βάσει του master plan ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ τόνισε ότι, με το master plan το λιμάνι του Ηρακλείου περνά σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα το master plan του λιμανιού περιλαμβάνει:

Νέο κτήριο για το Λιμεναρχείο και την πλοηγική υπηρεσία, νέους χώρους για αποθήκες – logistics, δυνατότητα υποδοχής μέχρι 4 κρουαζιερόπλοιων ταυτόχρονα, ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο, νέες πλωτές προβλήτες με δυνατότητα ελλιμενισμού μέχρι και 15 καταμαράν, ανατολικά και νότια του σημερινού λιμεναρχείου, αναβάθμιση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χρήση της ελεύθερης ζώνης για car terminal.

Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης πρόσθεσε πως όραμα του ΟΛΗ αποτελεί «να καταστήσουμε το Ηράκλειο σημείο αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο. Να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Να αποτελέσουμε πυλώνα πράσινης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας καινοτόμες περιβαλλοντικές πρακτικές. Να λειτουργούμε ως γέφυρα πολιτισμού και τουρισμού, αναδεικνύοντας τον μοναδικό χαρακτήρα της Κρήτης.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Minoan Lines, κ. Λουκάς Σιγάλας αναφέρθηκε στη γραμμή Ηράκλειο- Πειραιάς- Ηράκλειο, όπου προστέθηκε η Μήλος με θετική ανταπόκριση από το κοινό. Ανακοίνωσε, πως το 2028 δύο νέα πλοία με νέες τεχνολογίες θα αντικαταστήσουν εκείνα που σήμερα εκτελούν το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των Μινωικών Γραμμών και μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΗ κ. Μιχάλης Χατζάκης.