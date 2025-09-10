Κυριακούλης: Πρώτη ναύλωση bulk carrier

Η Κυριακούλης Μ.Κ.Ν. Α.Ε., μέλος του Ομίλου Κυριακούλης που δραστηριοποιείται και στον τομέα των σκαφών αναψυχής και του θαλάσσιου τουρισμού από το 1980 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης ναύλωσης πλοίου ξηρού φορτίου.

Το bulk carrier «Federica», χωρητικότητας 37.000 τόνων (dwt) και κατασκευής 2012 στα ναυπηγεία Hyundai, εντάχθηκε στον στόλο της εταιρείας μέσω συμφωνίας γυμνής ναύλωσης, όπως είχε γνωστοποιηθεί στις 23 Ιουλίου. Ξεκίνησε τη ναύλωσή του στις 5 Σεπτεμβρίου για τουλάχιστον 50 ημέρες, με ημερήσιο ναύλο 14.000 δολάρια – επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για την τρέχουσα αγορά.

Για την περίοδο της χρονοναύλωσης, η εταιρεία εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα θα ξεπεράσουν τις 700.000 δολάρια.

Με αφορμή τη νέα συμφωνία, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυριακούλης, Ρήγας Τζώρτζης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη συμφωνία, η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών μας επιλογών. Στόχος μας παραμένει η ανάπτυξη της εταιρείας σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον και η ενίσχυση της θέσης της Κυριακούλης στον κλάδο της ναυτιλίας».