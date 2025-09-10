Το Grande Auckland ενισχύει τον στόλο της Grimaldi

Το δεύτερο από τα επτά πλοία PCTC (Pure Car & Truck Carrier) που είχε παραγγείλει σε κινεζικά ναυπηγεία παρέλαβε ο Όμιλος Grimaldi.

Το νέο πλοίο Grande Auckland έχει μήκος 200 μέτρα, πλάτος 38 μέτρα και ολική χωρητικότητα περίπου 77.500 τόνων. Είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά αυτοκινήτων, SUV, φορτηγών – ηλεκτρικών και συμβατικών – καθώς και άλλων τύπων κυλιόμενων φορτίων. Η χωρητικότητά του ανέρχεται σε 9.241 CEU (Car Equivalent Units), ενώ διαθέτει τέσσερα καταστρώματα κατάλληλα για μεγάλα τροχοφόρα, φορτία έως 250 τόνων και ύψος έως 6,5 μέτρα.

Το Grande Auckland μειώνει σημαντικά τον δείκτη εκπομπών CO₂ ανά μεταφερόμενο φορτίο — έως και 50% σε σύγκριση με τα πλοία PCTC προηγούμενης γενιάς ενώ έχει λάβει την πιστοποίηση Ammonia Ready class από τον RINA (Ιταλικό Ναυτικό Μητρώο), που βεβαιώνει ότι μπορεί να μετατραπεί στο μέλλον για να χρησιμοποιεί αμμωνία ως εναλλακτικό καύσιμο μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Είναι επίσης σχεδιασμένο για cold ironing, που σημαίνει ότι μπορεί να τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά ενώ βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι — μια οικολογική εναλλακτική λύση στη χρήση παραδοσιακών ναυτιλιακών καυσίμων, όπου υπάρχει διαθέσιμη τέτοια υποδομή. Το όνομα αυτού του νέου πλοίου είναι φόρος τιμής στην πόλη του Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, η οποία από το 2023 εξυπηρετείται τακτικά, σε μηνιαία βάση, από πλοία της Grimaldi που φτάνουν από την Ευρώπη.

Το Grande Auckland θα πραγματοποιήσει το παρθενικό του ταξίδι στη γραμμή Ασίας-Ευρώπης, όπου θα παραμείνει σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Το πλοίο θα αναχωρήσει από τη Σαγκάη και το Lianyungang μεταφέροντας 4.900 οχήματα και 3.300 γραμμικά μέτρα κυλιόμενου φορτίου (λεωφορεία, φορτηγά, εκσκαφείς, ρυμουλκούμενα) και θα κάνει στάση στο Αγκαντίρ και το Tanger Med (Μαρόκο), το Βίγο (Ισπανία), την Αμβέρσα (Βέλγιο) και το Σαουθάμπτον (Ηνωμένο Βασίλειο). Από τη Βόρεια Ευρώπη, θα επιστρέψει στην Ασία, με στάσεις στη Λα Ρεϋνιόν (γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα στον Ινδικό Ωκεανό), στη συνέχεια στη Γιοκοχάμα και το Τογιοχάσι (Ιαπωνία) και τέλος στο Μασάν (Νότια Κορέα).

Ο Όμιλος Grimaldi έχει παραγγείλει ακόμη 14 πλοία PCTC με δυνατότητα μεταφοράς αμμωνίας, τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ 2025 και 2027, ενισχύοντας περαιτέρω τις θαλάσσιες συνδέσεις με την ασιατική αγορά.