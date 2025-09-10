Ναυτιλία: Επένδυση 460 εκατ. δολ. από τη Navios

Μια νέα στρατηγική επένδυση, ύψους 460 εκατ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Navios Maritime Partners, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά των containerships.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία άναψε πράσινο φως για την απόκτηση τεσσάρων νεότευκτων containerships χωρητικότητας 8.850 TEUs, methanolready και scrubber-fitted, έναντι 115,1 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ετήσια έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η ναυτιλιακή, τα πλοία θα ενταχθούν στον στόλο της Navios το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και το πρώτο τρίμηνο του 2028, έχοντας ήδη εξασφαλισμένα χρονοναυλοσύμφωνα στα 44.145 δολάρια την ημέρα για 5,2 χρόνια, με option για έναν επιπλέον χρόνο στα 41.579 δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά έσοδα ανά πλοίο θα αγγίξουν σχεδόν τα 97 εκατ. δολάρια, δίνοντας αισθητή ώθηση στη μακροπρόθεσμη ορατότητα της εταιρείας σε ταμειακές ροές έως και το 2028.

Η νέα αυτή συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο όπου η Navios Partners διαχειρίζεται έναν διαφοροποιημένο στόλο 171 πλοίων (67 bulkers, 47 containerships και 57 tankers), με αξία άνω των 6,1 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία παραμένει ένας από τους λίγους μεγάλους διεθνείς παίκτες που έχουν επενδύσει παράλληλα σε όλους τους βασικούς τομείς της ναυτιλίας, μειώνοντας την έκθεσή της στη μεταβλητότητα κάθε επιμέρους αγοράς.

Επιπλέον, ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου της Navios παραμένει σε ανταγωνιστικά επίπεδα, χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο: 11,6 έτη για bulk carriers (έναντι 12,7 ετών παγκοσμίως), 10,8 έτη για containerships (έναντι 14 ετών) και 7,5 έτη για tankers (έναντι 14 ετών).

Αυτό το στοιχείο καθιστά την εταιρεία ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς το νεότερο ηλικιακά χαρτοφυλάκιο πλοίων προσφέρει υψηλότερη αποδοτικότητα και συμμόρφωση με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Στα 3,7 δισ. το backlog

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν έσοδα 631 εκατ. δολαρίων, ενώ το backlog ανέρχεται στα 3,7 δισ. δολάρια.

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα της εταιρείας, αυτή ανέρχεται σε 450 εκατ. δολάρια.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, η στρατηγική διαφοροποίησης και ο συνδυασμός επενδύσεων σε νεότευκτα με επιλεγμένες πωλήσεις παλαιότερων πλοίων ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, η εταιρεία προχώρησε στην παραγγελία δύο LR2 δεξαμενοπλοίων με scrubber έναντι 133 εκατ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να ενισχύσει την παρουσία της στον κλάδο των tankers.

Στον αντίποδα, πούλησε τρία πλοία με μέση ηλικία τα 16,5 έτη, αποκομίζοντας 95,5 εκατ. δολάρια και συνεχίζοντας τη στρατηγική ανανέωσης στόλου.

Η Navios Partners, πέραν της νέας συμφωνίας, συνέχισε τις κινήσεις αναδιάρθρωσης του

χαρτοφυλακίου της και στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Τον Ιούλιο 2025 πούλησε ένα transhipper vessel κατασκευής 2009 έναντι 30 εκατ. δολαρίων, ενώ τον Αύγουστο συμφώνησε για την πώληση ενός Panamax του 2005 και ενός MR2 product tanker του 2007, συνολικής αξίας 22,6 εκατ. δολαρίων.

Οι κινήσεις αυτές συνδέονται με την πάγια πολιτική της εταιρείας να αντικαθιστά παλαιότερα πλοία με νεότερα και αποδοτικότερα.

Το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 1,4 δισ. δολάρια (χωρίς

τα τέσσερα containerships 8.850 TEUs) και περιλαμβάνει 18 δεξαμενόπλοια και 8 containerships.

Στα παραγγελθέντα περιλαμβάνονται επίσης τέσσερα containerships χωρητικότητας 7.900 TEUs, με παράδοση έως το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Πρόσφατα, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Partners είχε τονίσει ότι -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τηςτο τέταρτο τρίμηνο του έτους θα εξελιχθεί πολύ καλά, ενώ αναφορικά με τις κινήσεις της εταιρείας ανέφερε: «Πάντα εξετάζουμε τις ευκαιρίες, την κατάλληλη στιγμή, ώστε να τοποθετούμε πλοία σε μεγαλύτερης διάρκειας ναυλοσύμφωνα.

Παρακολουθούμε την αγορά και θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες την κατάλληλη στιγμή».

Στα 68,3 εκατ. οι καθαρές ροές α’ εξαμήνου

Η αξία των assets της εταιρείας ανά μετοχή έφτασε τα 132,8 δολάρια το πρώτο μισό του 2025, έναντι 143,2 δολαρίων το 2024, 117,9 δολαρίων το 2023 και 111,9 δολαρίων το 2022.

Παρά τη συγκυριακή υποχώρηση λόγω χαμηλότερων ναύλων, η αποτίμηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική διαφοροποίησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

Για το α’ εξάμηνο του 2025, το καθαρό ποσό ανήλθε σε 68,3 εκατ. δολάρια, κυρίως χάρη σε

345,3 εκατ. δολάρια από νέες πιστωτικές διευκολύνσεις και συμφωνίες sale and leaseback.

Το ποσό αυτό αντισταθμίστηκε με αποπληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων και χρηματοδοτικών υποχρεώσεων ύψους 245,7 εκατ. δολ., την απόκτηση ιδίων μετοχών 23 εκατ. δολ. και 3 εκατ. δολ. σε μερισματικές πληρωμές.