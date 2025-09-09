Dynagas LNG: Συμβασιοποιημένα έσοδα 900 εκατ. δολ.

Με συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους 0,9 δισ. δολαρίων έως και το 2028, η Dynagas LNG Partners LP, συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου, καταγράφει ισχυρά αποτελέσματα και δηλώνει θωρακισμένη έναντι των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της αγοράς LNG.

Και τα έξι LNG carriers του στόλου της εισηγμένης είναι ναυλωμένα σε μεγάλες διεθνείς

εταιρείες, με μέση εναπομείνασα διάρκεια συμβολαίων 5,4 ετών, γεγονός που εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη απασχόλησης και προβλεψιμότητα ταμειακών ροών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, κανένα πλοίο δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμο για ναύλωση πριν από το 2028, στοιχείο που προσφέρει -σύμφωνα με την εταιρεία- σιγουριά σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας.

Στο β’ τρίμηνο του 2025 η Dynagas παρουσίασε καθαρά κέρδη 13,7 εκατ. δολ. ή 0,23 δολάρια ανά κοινή μετοχή, με την προσαρμοσμένη καθαρή κερδοφορία να ανέρχεται στα 14,5 εκατ. δολάρια.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 27,7 εκατ. δολάρια, με τον στόλο να επιτυγχάνει αξιοποίηση 99,4%.

Τα έσοδα από ταξίδια ανήλθαν σε 38,6 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 2,7% σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια ώρα, η κερδοφορία της εισηγμένης σε επίπεδο εξαμήνου ανήλθε σε 27,3 εκατ. δολ. ή 0,52 δολ. ανά μετοχή, με προσαρμοσμένο EBITDA 54,8 εκατ. δολαρίων και αξιοποίηση στόλου στο 99,7%.

Η Dynagas συνέχισε να ανταμείβει τους μετόχους με μερίσματα, ενώ προχώρησε και σε επαναγορά 156.319 κοινών μεριδίων, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος ύψους έως 10 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2025 ολοκληρώθηκε η πλήρης εξαγορά των 2,2 εκατ. προνομιούχων Series B, με τίμημα 55 εκατ. δολάρια, χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά από διαθέσιμα.

Με ταμειακά διαθέσιμα 77,9 εκατ. δολάρια η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, ενώ, σύμφωνα με τη διοίκηση, η στρατηγική παραμένει επικεντρωμένη στη μείωση του δανεισμού, την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και την πειθαρχημένη αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

«Η Dynagas αποδεικνύει ότι η σταθερότητα συμβολαίων, η προσεκτική διαχείριση ισολογισμού

και η έμφαση στη δημιουργία προβλέψιμων εσόδων αποτελούν ισχυρά εργαλεία, ειδικά σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και γεωπολιτικούς κινδύνους», τόνισε ο CEO της εισηγμένης ναυτιλιακής, Tony Lauritzen.