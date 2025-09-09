Ισχυρή κερδοφορία για τις τρεις εισηγμένες του ομίλου Βαφειά

Συνολικά έσοδα 180 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη ύψους 62 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2025 συνθέτουν την εικόνα των τριών εισηγμένων στην Αμερική ναυτιλιακών εταιρειών συμφερόντων του Χάρη Βαφειά.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλες λειτουργούν με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικές στις αναταράξεις της αγοράς και ικανές να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες. Παράλληλα, το ενεργητικό τους αγγίζει τα 1,4 δισ. δολάρια και τα ταμειακά διαθέσιμα τα 303 εκατ. δολ.

Η StealthGas Inc. (GASS), με παρουσία στον κλάδο μεταφοράς LPG, διαθέτει στόλο 30 LPG carriers συνολικής χωρητικότητας 344.152 κυβικών μέτρων. Η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία διατηρεί ισχυρή θέση στον κλάδο, ενώ τα αποτελέσματά της αντικατοπτρίζουν σταθερή ζήτηση για LPG σε διεθνές επίπεδο.

Από την πλευρά της, η Imperial Petroleum Inc. (IMPP) δραστηριοποιείται τόσο στις θαλάσσιες μεταφορές προϊόντων πετρελαίου και αργού όσο και στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου. Ο στόλος της αριθμεί 19 πλοία — επτά MR product tankers, δύο suezmaxes και δέκα bulk carriers — και αναμένεται να ενισχυθεί με τρεις ακόμη μεταφορικής ικανότητας 164.400 dwt, ανεβάζοντας το συνολικό μέγεθος στους 1,4 εκατ. dwt.

Τρίτος βραχίονας είναι η C3is Inc., με μικρότερο αλλά δυναμικό στόλο τεσσάρων πλοίων: τρία handysize bulkers και ένα aframax tanker. Η εταιρεία ξεχωρίζει για τη στρατηγική της ανάπτυξη και την πλήρη απουσία τραπεζικού δανεισμού, κάτι που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.

Το «τρίπτυχο» των εισηγμένων του κ. Βαφειά προσφέρει διαφοροποίηση σε τρεις διαφορετικές αγορές — LPG, πετρελαιοειδή και dry bulk — αλλά και ισχυρά αποτελέσματα σε μια εποχή αβεβαιότητας. Μάλιστα, η διατήρηση ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων χωρίς δανειακές υποχρεώσεις προσφέρει ασφάλεια και δυνατότητα να αξιοποιηθούν επενδυτικές ευκαιρίες, είτε σε second-hand tonnage είτε σε στοχευμένες νέες ναυπηγήσεις.