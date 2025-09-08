Ναυτιλία: Τα αμερικανικά τέλη βλάπτουν σοβαρά τις παραγγελίες

Σοβαρή κάμψη αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία, με τις νέες παραγγελίες πλοίων να μειώνονται κάθετα κατά 65% τον Αύγουστο του 2025.

Οι εξελίξεις περιπλέκονται περαιτέρω, από την επικείμενη εφαρμογή αμερικανικών τελών σε πλοία κινεζικής ναυπήγησης που προσεγγίζουν τα λιμάνια των ΗΠΑ, μέτρο που αναμένεται να

τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο και να επιβαρύνει σημαντικά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Ένας ακόμα παράγοντας που δημιούργησε το ασταθές περιβάλλον ήταν η περσινή «έκρηξη» παραγγελιών που ανήλθε συνολικά σε 65,81 εκατομμύρια CGT και 2.412 νεότευκτα πλοία,

αριθμός που σημείωσε αύξηση κατά 34% σε σχέση με το 2023 και αποτέλεσε υψηλότερη επίδοση από το 2007, ενώ την ίδια ώρα Κίνα και Νότια Κορέα εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αγορά, αλλά με μειωμένο ρυθμό νέων συμβολαίων.

Σημαντικό πλήγμα

Όπως αναφέρει η Clarkson Research Services, με έδρα το Λονδίνο, οι παγκόσμιες παραγγελίες ναυπήγησης πλοίων τον Αύγουστο του 2025 υπέστησαν σημαντικό πλήγμα, καθώς μειώθηκαν κατά 65% σε ετήσια βάση, σε μόλις 82 πλοία φτάνοντας τα 2,44 εκατομμύρια αποζημιωμένους μετρικούς τόνους [Compensated Gross Tonnage (CGT) μια ειδική μονάδα μέτρησης ναυπηγικού έργου που χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί ο πραγματικός όγκος εργασίας που απαιτείται για την κατασκευή ενός πλοίου].

Η Κίνα κατέλαβε την πρώτη θέση με 1,38 εκατομμύριο CGT, ενώ τα ναυπηγεία της Κορέας κατέγραψαν 560.000 CGT, με αποτέλεσμα οι δύο χώρες να κατέχουν μερίδιο αγοράς 57% και

23% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο οκταμήνου (Ιαν.-Αυγ.), οι παγκόσμιες παραγγελίες ανήλθαν συνολικά σε 34,48

εκατομμύρια CGT (1.912 πλοία), σημειώνοντας μείωση 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κορέα κατέγραψε 8,91 εκατομμύρια CGT (251 πλοία) με μερίδιο 26%, ενώ

η Κίνα κατέγραψε 13,96 εκατομμύρια CGT (872 πλοία) με μερίδιο 40%.

Στο τέλος Αυγούστου, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών ανήλθε σε 164,9 εκατομμύρια CGT, σημειώνοντας μείωση 0,98 εκατ. σε σχέση με τον Ιούλιο.

Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της Κίνας ήταν 99,92 εκατομμύρια CGT (61% του συνόλου) και

της Κορέας 34,52 εκατομμύρια CGT (21%).

Παρά τη συνολική μείωση του όγκου, η Νότια Κορέα διατήρησε το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα εστιάζοντας σε πλοία υψηλής αξίας.

Το μέσο μέγεθος των πλοίων από τη Νότια Κορέα ήταν 70.000 CGT, σχεδόν τριπλάσιο από τα

24.000 CGT της Κίνας, δείχνοντας μια σαφή έμφαση στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και στα πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Σύμφωνα με ενδεικτικές τιμές που αναφέρθηκαν αυτή την εβδομάδα, ένα πλοίο μεταφοράς

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 174.000 κυβικών μέτρων κοστίζει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια, ένα VLCC περίπου 126 εκατομμύρια δολάρια και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 22.000-24.000 TEUs περίπου 273 εκατομμύρια δολάρια.

Από τον Οκτώβριο

Τη σημαντική αβεβαιότητα στη ναυπηγική αγορά έχουν προκαλέσει και οι αποφάσεις του

Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την επιβολή τελών εξυπηρέτησης σε πλοία κινεζικής κατασκευής που καταπλέουν σε αμερικανικά λιμάνια.

Η ρύθμιση, που προωθείται μέσω της U.S. Trade Representative (USTR) προβλέπει την έναρξη ισχύος από τις 14 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από την ολοκλήρωση της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης.

Μέχρι τότε, τα κινεζικής ναυπήγησης πλοία δεν επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα «port

fees» (τέλη λιμένα) κατά την προσέγγισή τους σε αμερικανικά λιμάνια, ωστόσο από το φθινόπωρο αναμένεται να επιβληθούν χρεώσεις.

Ο υπολογισμός των τελών

Το τέλος στα πλοία κινεζικής κατασκευής που καταπλέουν σε αμερικανικά λιμάνια θα υπολογίζεται με βάση τη χωρητικότητα του πλοίου ή τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που εκφορτώνονται, ανάλογα με ποιο ποσό είναι μεγαλύτερο, ξεκινώντας από 18 δολάρια ΗΠΑ ανά καθαρή χωρητικότητα ή 120 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο, και θα αυξάνεται ετησίως κάθε Απρίλιο έως το 2028, οπότε θα φτάσει τα 33 δολάρια ανά καθαρή χωρητικότητα ή τα 250 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο.

Παράλληλα, θα θεσπιστεί τέλος υπηρεσιών ύψους 150 δολαρίων ανά μονάδα ισοδύναμου αυτοκινήτου για τα πλοία μεταφοράς οχημάτων που έχουν ναυπηγηθεί στο εξωτερικό.

Επιπλέον, από τον Απρίλιο του 2028 θα τεθούν ποσοστώσεις για τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) των ΗΠΑ.