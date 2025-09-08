Με ισχυρή ρευστότητα η Imperial Petroleum

Εικόνα ισχυρής κερδοφορίας, σημαντικής ενίσχυσης ρευστότητας και εντυπωσιακής ανανέωσης του στόλου της καταγράφει η Imperial Petroleum, συμφερόντων του Χάρη Βαφειά, όπως αποτυπώνουν και τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου και ξηρού χύδην φορτίου, συνεχίζει να ενδυναμώνει τη θέση της μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από στρατηγικές επενδύσεις και ευνοϊκές προοπτικές της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Imperial Petroleum αποτελεί την τρίτη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του κ. Βαφειά, η οποία παρουσιάζει αποτελέσματα σε θετική πορεία, ακολουθώντας τη ρότα κερδοφορίας των άλλων δύο εταιρειών του ομίλου (StealthGas και C3iS).

Η επιχειρησιακή αξιοποίηση του στόλου της Imperial Petroleum έφτασε το 83,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι 80,9% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ισορροπία των deals που υπεγράφησαν, καθώς περίπου το 60% των ημερών απασχόλησης των πλοίων ήταν σε συμφωνίες χρονοναύλωσης, ενώ το 36,8% στη spot αγορά.

Το πλέον καθοριστικό γεγονός του τριμήνου ήταν η εντυπωσιακή αύξηση του στόλου: από 12

πλοία στις αρχές του Απριλίου η εταιρεία έφτασε στα 19 πλοία στο τέλος Ιουνίου.

Πρόκειται για επτά νέες παραλαβές, μεταξύ των οποίων supramax και kamsarmax bulk carriers (Supra Pasha, Supra Monarch, Eco Sikoussis, Supra Duke, Eco Czar, Supra Sovereign και Supra Baron).

Η επέκταση αυτή ανεβάζει την αξία βιβλίου του στόλου σε πάνω από 350 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 54,4% μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο, ενώ μετά από αυτές τις παραδόσεις ο στόλος της εταιρείας έχει συνολική χωρητικότητα 1,2 εκατ. dwt.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος της Imperial Petroleum εμφανίστηκε υπερήφανος -όπως είπε- για το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η πρόσφατη επέκταση του στόλου – ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία. «Σήμερα λειτουργούμε έναν διαφοροποιημένο στόλο 19 πλοίων, όλα ναυπηγημένα εκτός Κίνας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πορεία των δύο κλάδων όπου δραστηριοποιείται η εισηγμένη, επισημαίνοντας ότι αν οι τρέχουσες συνθήκες στις αγορές δεξαμενόπλοιων και bulk

carriers παραμείνουν ευνοϊκές, «ελπίζουμε ότι στο δεύτερο εξάμηνο θα αξιοποιήσουμε πλήρως τον στόλο μας και θα παρουσιάσουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα».

Τα αποτελέσματα

Παρά τη μείωση των εσόδων λόγω χαμηλότερων ναύλων στα δεξαμενόπλοια, η εταιρεία διατηρεί ισχυρά οικονομικά μεγέθη. Τα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 36,3 εκατ. δολάρια, μειωμένα κατά 22,8% σε σχέση με το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 12,8 εκατ. δολάρια, έναντι 19,5 εκατ. δολαρίων πέρυσι.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η Imperial Petroleum κατέγραψε 24,1 εκατ. δολάρια καθαρής κερδοφορίας και EBITDA 31,8 εκατ. δολάρια.

Όπως τονίζεται, η εταιρεία ξεχωρίζει για την εξαιρετική ρευστότητά της, καθώς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών καταθέσεων, ανήλθαν σε 212,2 εκατ. δολάρια στο τέλος Ιουνίου 2025 – ποσό που υπερβαίνει κατά περίπου 80%

τη χρηματιστηριακή της αξία, η οποία κυμαίνεται στα 120 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, η Imperial παραμένει πλήρως απαλλαγμένη από δανεισμό, γεγονός που της προσφέρει στρατηγική ευελιξία για μελλοντικές επενδύσεις.

Η μείωση των εξόδων από ταξίδια στα 10,7 εκατ. δολάρια (έναντι 17,1 εκατ. πέρυσι) αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μετατόπιση προς τις χρονοναυλώσεις, μειώνοντας την έκθεση στις διακυμάνσεις της spot αγοράς.

Αντίθετα, τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων αυξήθηκαν στα 8,4 εκατ. δολάρια, λόγω της διεύρυνσης του στόλου.

Τέλος, τα γενικά και διοικητικά έξοδα υποχώρησαν στο 1,1 εκατ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από

τόκους ανήλθαν σε 2,3 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο χάρη σε υψηλότερες τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις.

Ποιοτική και ποσοτική αύξηση στόλου

Η IMPERIAL Petroleum συνεχίζει την πολιτική της διαφοροποίησης, με στόλο που σήμερα περιλαμβάνει 9 δεξαμενόπλοια και 10 bulk carriers.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει συμβολαιοποιήσει την απόκτηση τριών ιαπωνικής κατασκευής bulk

carriers, συνολικής χωρητικότητας 164.400 dwt και μέσης ηλικίας 12,5 ετών, με παραδόσεις προγραμματισμένες μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιλογή για ποιοτικά και διαφοροποιημένα πλοία δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες τόσο στην αγορά των δεξαμενόπλοιων όσο και στη μεταφορά ξηρού φορτίου, μειώνοντας την έκθεση στον κυκλικό χαρακτήρα κάθε επιμέρους τομέα.

Με ισχυρή ρευστότητα, μηδενικό δανεισμό και έναν στόλο που αυξάνεται ποιοτικά και ποσοτικά, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να κεφαλαιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς στο υπόλοιπο του 2025.