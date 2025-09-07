Ντ. Μπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ) στο Forum της «Ν»: Ήρθε η ώρα της αλήθειας για τον 6ο προβλήτα του ΟΛΘ

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή, στο Forum της «Ν» στην 89η ΔΕΘ, μίλησε για τον 6ο προβλήτα του ΟΛΘ, αλλά και για το ενδιαφέρον της Metlen για τα έργα επέκτασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου της Ναυτεμπορικής, Βάσως Βεγίρη για την τελική συμφωνία με την ΟΛΘ για τον 6ο προβλήτα και για το αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, ο κ. Μπενρουμπή απάντησε πως «Η σύμβαση είναι απόφαση του κυρίου του έργου και όχι του αναδόχου».

Η επέκταση του 6ου προβλήτα είναι μια παλιά ιστορία, συνέχισε ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ και προσέθεσε: «Θα κάνω απλά μια εκτίμηση ότι είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή για την έναρξη των εργασιών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες ύψους 3 εκατ. ευρώ. Ήρθε νομίζω η ώρα της αλήθειας για το έργο».

Αναφορικά με την επέκταση της ΔΕΘ και το ενδιαφέρον του ομίλου, ο κ. Μπενρουμπή σημείωσε: «Δεν ενδιαφερόμαστε για τα αμιγώς ιδιωτικά ή δημόσια έργα μόνο, αλλά για τα έργα στα οποία ο όμιλος METLEN μπορεί να επενδύσει. Είχαμε δείξει σημαντικό ενδιαφέρον για το έργο επέκτασης της ΔΕΘ».

