Στ. Γκίκας στη «Ν»: Τα νησιά είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα

«Η προσπάθεια που κάνουμε κινείται σε 2 άξονες: η βελτίωση των βασικών υποδομών και η εν γένει ανάπτυξη των υποδομών κάνοντας χρήση των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε αναφερόμενος στα νησιά ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο στούντιο της Ναυτεμπορικής, στην 89η ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, η προσπάθεια κεντρικά, σε επίπεδο Ευρώπης, εστιάζεται στο να πειστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα νησιά χρειάζονται ένα ειδικό τομεακό πρόγραμμα για την ενίσχυσή τους στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής.

Ερωτηθείς για το μοντέλο του τουρισμού, σημείωσε ότι «η βάση των νησιών είναι οι υπηρεσίες, ο τουρισμός. Υπάρχουν όμως σε πολλά νησιά δυνατότητες για ανάπτυξη του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα».

Απαιτείται βελτίωση υποδομών

«Κατά την άποψή μου, για να μπορέσει η νησιωτική Ελλάδα να αντεπεξέλθει, χρειάζεται να βελτιώσει κατά πολύ τις υποδομές. Και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κομβικό σημείο, έχοντας εξασφαλίσει κονδύλια άνω των 300 εκατ., που πάνε για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, αλλά και για σημαντικές άλλες υποδομές, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενέργεια.

Δήλωσε, δε, αισιόδοξος για το μέλλον, επισημαίνοντας πως τα νησιά είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα.

naftemporiki.gr