Β. Κικίλιας στο Naftemporiki TV: Μέτρα και παρεμβάσεις για την πλειονότητα των Ελλήνων – Παρακινώ τις νέες γενιές να ξαναστραφούν στη ναυτιλία

Στη στόχευση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, οι οποίες θα αφορούν τις «πλατιές μάζες της κοινωνίας, την πλειονότητα του ελληνικού λαού» αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο Naftemporiki TV, στο στούντιο της «Ν» στην 89η ΔΕΘ.

Ερωτηθείς ποιες ομάδες προτεραιοποιούνται στο πακέτο της ΔΕΘ ο κ. Κικίλιας απάντησε πως τα μέτρα θα αφορούν «την πλειονότητα των συνανθρώπων μας, των Ελλήνων, τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τη μέση ελληνική οικογένεια, τους ανθρώπους που κάποιοι τους χαρακτηρίζουν νοικοκυραίους και που αγαπάνε την πατρίδα, που πιστεύουν στην παράδοσή μας, στον πολιτισμό και τη θρησκεία μας, που αγωνιούν και θέλουν τα παιδιά τους να τα καταφέρουν καλύτερα από τους ίδιους».

«Εμείς δεν κρυβόμαστε. Μετά από πολλαπλές κρίσεις αυτά τα 6 αυτά χρόνια, οι οποίες δοκιμάζουν τις αντοχές των κοινωνιών και των λαών, η δυνατότητα να μειώσουμε τη φορολογία περαιτέρω, να δώσουμε και να υποστηρίξουμε ενεργά σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα αυτές τις οικογένειες και τους ανθρώπους, το να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, το να δείξουμε ότι εκτιμούμε την μάχη την οποία δίνουν τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, αυτό αφορά πλατιές μάζες της κοινωνίας, την πλειονότητα του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι σε τέτοιου είδους μέτρα και παρεμβάσεις θα επικεντρωθεί ο πρωθυπουργός σήμερα το βράδυ στο Βελλίδειο» πρόσθεσε.

«Καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και προοπτικές» μέσω της ναυτιλίας

Εστιάζοντας στα θέματα του χαρτυφυλακίου του, ο κ. Κικίλιας αφού υπογράμμισε τον ρόλο της «Ναυτεμπορικής» στην ανάδειξη των θεμάτων της ναυτιλίας, υπογράμμισε πως ο συγκεκριμένος κλάδος φέρνει σημαντικά έσοδα και συνεισφέρει καίρια στο ΑΕΠ της χώρας. «Η ναυτιλία, ο τουρισμός, το real estate και υπηρεσίες γύρω από αυτά είναι το τετράπτυχο το οποίο φέρνει τα μεγαλύτερα έσοδα στη χώρα» ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη πως «είμαστε ένας λαός με ναυτική παράδοση» παρακινώντας «την κοινωνία, τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές να ξαναστραφούν στη ναυτιλία, στην ποντοπόρο ναυτιλία, στα κρουαζιερόπλοια, στην ακτοπλοϊα και σε όλες τις δραστηριότητες στο κομμάτι των λιμανιών και των λιμενικών υποδομών». «Όλα αυτά φέρνουν καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και προοπτική στις επόμενες γενιές» πρόσθεσε.

Οι προκλήσεις, οι πιέσεις και οι αλλαγές στα καύσιμα

Ερωτηθείς για τις προκλήσεις του κλάδου, παρατήρησε πως «από τη στιγμή που το παγκόσμιο εμπόριο στο 80-90% γίνεται μέσα από την ποντοπόρο ναυτιλία, με κάθε κρίση, κάθε πόλεμο και κάθε εμπόδιο σε αυτή την εμπορική δραστηριότητα επηρεάζονται οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, οι τιμές των προϊόντων, ο τρόπος με τον οποίο κινείται η ναυτιλία άρα οι εργαζόμενοι στη ναυτιλία, οι πλοιοκτήτες και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πολύ ισχυρή παράδοση και οι Έλληνες εφοπλιστές τα έχουν καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο στόλος μας είναι το 20% του παγκόσμιου στόλου και έχουμε μια τεχνογνωσία και μία παράδοση την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει» ανέφερε.

Από την άλλη, όπως είπε, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση ως προς τα χρονοδιαγράμματα για τις αλλαγές στα καύσιμα. «Το πλαίσιο που θα διέπει τις παγκόσμιες ναυτιλιακές σχέσεις είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, θα απασχολήσει και τον IMO αλλά και την ευρωπαϊκή οικογένεια – βλέπετε τοποθετείται η Αμερική με εμφατικό τρόπο. Κοινώς τι λέει; Ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν για να παραχθούν αυτή τη στιγμή ακόμα αυτά τα βιοκαύσιμα ή τα οικολογικά καύσιμα δεν μπορείς μόνο να βάζεις πρόστιμα ή να ζητάς οι εταιρείες να πληρώνουν υπέρογκα ποσά. Γιατί ας πούμε στην ακτοπλοΐα, όπως είδατε, αυτά μετακυλίονται που; Στους επιβάτες.

Οι πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών στην ακτοπλοΐα

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δήλωσε: «Είναι άλλο αν η κυβέρνηση μας και εγώ προσωπικά βρήκαμε τρόπο με τη μείωση 50% των λιμενικών τελών φέτος να αποτρέψουμε μια ανακοινωμένη αύξηση 15% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια» είπε, θυμίζοντας πως «επτά χρόνια ανέβαιναν συνεχώς τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια». «Είναι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης ότι μπορέσαμε και στηρίξαμε τους νησιώτες μας, τους ταξιδιώτες μας τους Έλληνες την ελληνική οικογένεια και όχι μόνο δεν αυξήθηκαν τα εισιτήρια φέτος, αλλά πήγαμε σε εκπτώσεις μέσα τον ανταγωνισμό μέχρι και 32% και στα συμβατικά πλοία και στα ταχύπλοα και στις καμπίνες, στις οικογένειες, στις παρέες και στα αυτοκίνητα» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας: «Δεν φτάνει αυτό μόνο δώσαμε και 42 εκατομμύρια ευρώ μεταφορικό ισοδύναμο στους νησιώτες μας και τρέχουμε και διαγωνισμό 4 χρόνων κλειστό για τις άγονες γραμμές, 168 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, για να στηρίξουμε περαιτέρω αυτή την προσπάθεια και να μειώσουμε περαιτέρω τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά σε αυτό το κομμάτι. Το άλλο που ξεχωρίζω και είναι πρώτη προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια στην ακτοπλοΐα η ασφάλεια στη ναυτιλία έχουμε κάνει σχεδόν 1000 έκτακτους ελέγχους στα πλοία της ακτοπλοΐας τα τουριστικά πλοία τα ημερόπλοια στα πορθμεία και εκεί δεν υπάρχουν εκπτώσεις

