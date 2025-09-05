Ψήφος των αγορών στην Contships Logistics

Τη δυναμική της στη διεθνή ναυτιλιακή χρηματοδότηση επιβεβαίωσε εκ νέου η Contships Logistics του Νικόλα Πατέρα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία συμπληρωματική έκδοση ομολόγων, ύψους 75 εκατ. δολαρίων, στη σκανδιναβική αγορά.

Η νέα άντληση κεφαλαίων αφορά το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2030, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει αντληθεί από τις αρχές του έτους στα 175 εκατ. δολάρια. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με απόδοση στο 99% της ονομαστικής αξίας, σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με την αρχική προσφορά του Ιανουαρίου (98%).

Το γεγονός αυτό αντανακλά την ισχυρή ζήτηση για τα χρεόγραφα της Contships, αλλά και τη θετική εικόνα που έχει δημιουργήσει η εταιρεία στους Σκανδιναβούς επενδυτές. Όπως σχολίασαν πηγές της αγοράς, αρχικός στόχος ήταν η άντληση περίπου 50 εκατ. δολαρίων, ωστόσο η υπερκάλυψη οδήγησε σε αύξηση του ποσού κατά 50%.

Στρατηγική

Τα έσοδα από την έκδοση θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που περιλαμβάνουν αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και επενδύσεις σε ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία. Η εταιρεία έχει δηλώσει πως προτεραιότητά της παραμένει η ανανέωση και σταδιακή διεύρυνση του στόλου, μέσω επιλεκτικών κινήσεων στη second hand αγορά, αλλά και μελετώντας πιθανές ναυπηγήσεις.

Πρόσφατα η Contships διερεύνησε τις προθέσεις μεγάλων ναυπηγείων για την κατασκευή 20 feeder containerships χωρητικότητας 1.300 TEUs, με παραδόσεις το 2028-2029. Αν και δεν προχώρησε σε τοποθέτηση παραγγελιών λόγω της εκρηκτικής αύξησης του κόστους ναυπήγησης, η κίνηση δείχνει τις μελλοντικές της επιδιώξεις. Μάλιστα, η στάση του Νικόλα Πατέρα απέναντι στις νέες παραγγελίες -«όχι σε οποιαδήποτε τιμή»- αξιολογείται θετικά από τους επενδυτές, καθώς ενισχύει την εικόνα υπεύθυνης διαχείρισης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Έλληνα εφοπλιστή, οι προσφορές των ναυπηγείων ξεπερνούν τα 30 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, όταν η εταιρεία θεωρεί ότι το κόστος θα έπρεπε να είναι έως 25 εκατ. δολάρια.

Η σκανδιναβική αγορά

Η επιτυχία της Contships εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μομέντουμ. Η σκανδιναβική αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εναλλακτικό χρηματοδοτικό hub για τη ναυτιλία. Σύμφωνα με την Pareto Securities, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, ενώ για το 2025 αναμένονται νέες εκδόσεις από ναυτιλιακές εταιρείες.

Ήδη, εκτός της Contships, στην αγορά έχει δραστηριοποιηθεί η Navios South American Logistics (NSAL) της Αγγελικής Φράγκου, ενώ η Seanergy Maritime Holdings, συμφερόντων του Σταμάτη Τσαντάνη, διερευνά την έκδοση μη εξασφαλισμένου τετραετούς ομολόγου ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία πραγματοποίησε επαφές με επενδυτές από τα τέλη Μαρτίου, στοχεύοντας στη βελτίωση των όρων χρηματοδότησής της και την επέκταση του στόλου της.

Η Diana Shipping, υπό την ηγεσία της Σεμιράμιδος Παληού, ήταν από τις πρώτες ελληνικές ναυτιλιακές που «χτύπησαν» την πόρτα της σκανδιναβικής αγοράς ήδη από το 2018, με έκδοση 100 εκατ. δολαρίων, ενώ το «παρών» έχουν δώσει και διεθνείς όμιλοι όπως οι Ofjell, Wallenius Wilhelmsen, Teekay LNG Partners και Ship Finance International.

Το Όσλο φιλοξενεί σήμερα περίπου 50 ναυτιλιακές εταιρείες με συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση σχεδόν 30 δισ. ευρώ, εδραιώνοντας τη θέση του ως κορυφαίας αγοράς για τον κλάδο.

Ευελιξία

Με την επιτυχημένη συμπληρωματική έκδοση των 75 εκατ. δολαρίων, η Contships όχι μόνο ενισχύει τα οικονομικά της θεμέλια, αλλά και ενδυναμώνει τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη σκανδιναβική χρηματοπιστωτική σκηνή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ επενδυτών και πλοιοκτητών.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Contships αποδεικνύει ότι μπορεί να αντλεί σημαντικά κεφάλαια με όρους που την καθιστούν ελκυστική, αλλά και ανταγωνιστική. Η νέα χρηματοδότηση ενισχύει την ευελιξία της εταιρείας επιτρέποντάς της να εξετάσει νέες ευκαιρίες.

Με 40 πλοία στον στόλο της, η Contships θεωρείται ως η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης πλοίων feeder containerships (900-2.000 TEUs). Τα πλοία της ναυλώνονται κυρίως σε κορυφαίες γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εξυπηρετώντας τα περιφερειακά trades, δηλαδή τη «ραχοκοκαλιά» του παγκόσμιου συστήματος logistics. Παράλληλα η εταιρεία έχει ήδη δημοσιεύσει δύο σετ τριμηνιαίων αποτελεσμάτων μετά την είσοδό της στην αγορά του Όσλο, με σταθερά έσοδα και υψηλή κάλυψη ναυλώσεων, στοιχεία που ενισχύουν την αξιοπιστία της στα μάτια των επενδυτών.

Όπως σχολίασαν αναλυτές, η ορατότητα κερδών και η περιορισμένη έκθεση στη spot αγορά συνιστούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που εξηγούν την επιτυχία της νέας έκδοσης ομολόγου