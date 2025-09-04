Πάνος Λασκαρίδης: Νέα δωρεά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Νέα μεγάλη δωρεά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (NNA) ανακοίνωσε το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και η οικογένεια του προέδρου του, Πάνου Λασκαρίδη.

Η νέα αυτή δωρεά αφορά την πλήρη ανακαίνιση μεγάλης πτέρυγας βραχείας νοσηλείας στον 4ο όροφο, η οποία θα παραδοθεί στο ΝΝΑ μέσα στους προσεχείς 4 μήνες, ενώ αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης μεγάλης δωρεάς στο ίδιο νοσοκομείο, όπου είχε γίνει πλήρης ανακαίνιση της πτέρυγας «Μαριλένας Λασκαρίδη» του 3ου ορόφου.

Οι εργασίες ανακαίνισης στο ΝΝΑ ξεκινούν σε λίγες μέρες και, όταν ολοκληρωθεί, το Ναυτικό Νοσοκομείο θα προσφέρει υπηρεσίες βραχείας νοσηλείας σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, θα συνδράμει το έργο των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού και θα οδηγήσει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της φροντίδας των ασθενών.

Η νέα πτέρυγα, η οποία αποτελεί άλλη μία προσφορά προς το Πολεμικό Ναυτικό, θα πάρει το όνομα της αείμνηστης Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Το κόστος του έργου θα ανέλθει σε περίπου 1.000.000 ευρώ και οι εργασίες θα εκτελεστούν χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη ευχαριστεί την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, του ΓΕΕΘΑ και του Πολεμικού Ναυτικού για την εμπιστοσύνη τους στη μακρόχρονη συνεργασία και υπόσχεται τη συνεχή στήριξη στο σημαντικότατο έργο του Πολεμικού Ναυτικού, όπου υπάρχει ανάγκη.