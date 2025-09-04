Διεθνής Διάκριση για τη Δρ. Μαρία Μποϊλέ και τον Δρ. Σωτήρη Θεοφάνη με τον ορισμό τους στο TRB των ΗΠΑ

Οι Δρ. Μαρία Μποϊλέ & Δρ. Σωτήρης Θεοφάνης ορίστηκαν πρόσφατα μέλη της Επιτροπής «Standing Committee on Port Operations and Infrastructure” (AW011) του Transportation Research Board (TRB), που αποτελεί Πρόγραμμα του National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NAS) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το TRB έχει σκοπό να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει τη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία ειδικών και εμπειρογνωμόνων στις Μεταφορές με στόχο να αντιμετωπίσει και να προτείνει λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων σε αυτό τον επιστημονικό τομέα, με στόχευση κατ’ αρχήν στις ΗΠΑ, αλλά και με ευρύτερη διεθνή επιστημονική και πρακτική αξία σε παγκόσμια κλίμακα, αξιοποιώντας ειδικούς εγνωσμένου κύρους και αποδοχής.

Οι Τεχνικές Επιτροπές του TRB αποτελούν ουσιώδη όργανα εμπειρογνωμόνων , καθώς παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις, προάγουν την έρευνα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών και πρακτικών στους διάφορους τομείς των μεταφορών και η συμμετοχή σε αυτές αποτελεί αναγνώριση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους των μελών τους, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Η Επιτροπή για την Λειτουργία και την Υποδομή των Λιμένων αποτελεί πολύ σημαντική επιστημονική πλατφόρμα διεθνούς κύρους και τεχνογνωσίας για το λιμενικό τομέα και τις Θαλάσσιες Μεταφορές γενικότερα.

Η Δρ. Μαρία Μποϊλέ είναι Καθηγήτρια Διαχείρισης και Πολιτικής Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων Συνδυασμένων Μεταφορών στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα, όπου παραμένει υπεύθυνη της Ομάδας Ναυτιλίας και Λιμένων, καθώς και στο Κέντρο Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών (CAIT) του Πανεπιστημίου Rutgers στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είναι Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές (European Waterborne Technology Platform). Με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στην έρευνα και την πολιτική των μεταφορών, έχει ηγηθεί και αξιολογήσει πλήθος έργων και προγραμμάτων υψηλού κύρους, ενώ έχει τιμηθεί με πολυάριθμα σημαντικά βραβεία και διακρίσεις.

Ο Δρ. Σωτήρης Θεοφάνης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός στους τομείς των λιμένων, της εφοδιαστικής και των εμπορευματικών μεταφορών, με συνδυασμένη εμπειρία σε διοικητικό, συμβουλευτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο πλέον των 40 ετών.

Έχει διατελέσει, μεταξύ των άλλων, στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας – Λιμενικού Σώματος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ (δις) και Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Κέντρου Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών (CAIT) του Πανεπιστημίου Rutgers στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ιδρυτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων (ESPO) και τον Απρίλιο 2019 αναδείχθηκε ως “Port Professional of the month in Europe”. Έχει εργασθεί ως εμπειρογνώμονας σε 19 Χώρες. Έχει χρηματίσει Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου York, UK και είναι επισκέπτης Καθηγητής και Ερευνητικός Εταίρος – συνεργαζόμενος Ερευνητής μεγάλου αριθμού Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων διεθνώς. Τέλος είναι Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.