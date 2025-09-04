C3is: Αυξημένος στόλος κατά 230% και μηδενικός δανεισμός

Με στόλο αυξημένο κατά 230% από την ίδρυσή της και χωρίς καμία τραπεζική δανειακή υποχρέωση, η C3is Inc., συμφερόντων του Χάρη Βαφειά, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη σταθερότητα που της προσφέρει ο μηδενικός δανεισμός, παρά τις προκλήσεις της ναυτιλιακής αγοράς.

Η εισηγμένη στον Nasdaq ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2025, επισημαίνοντας ότι έχει καλύψει όλες τις κεφαλαιακές της υποχρεώσεις, ύψους 59,2 εκατ. δολ., που αφορούν την απόκτηση του aframax δεξαμενόπλοιου Afrapearl II και του bulk carrier Eco Spitfire, χωρίς να προσφύγει σε τραπεζικό δανεισμό.

Η αποπληρωμή του υπολοίπου των 14,6 εκατ. δολ. για το Eco Spitfire, τον Απρίλιο, και η επιτυχής ολοκλήρωση του δεξαμενισμού του Afrapearl II, τον Αύγουστο, ενισχύουν περαιτέρω

τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας, η οποία πλέον λειτουργεί με στόλο απαλλαγμένο

από εμπράγματες επιβαρύνσεις.

Σε επίπεδο τριμήνου, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 10,7 εκατ. δολ., με τον μέσο ημερήσιο ναύλο (TCE) να φτάνει τα 16.466 δολ., μειωμένος κατά 31% σε σχέση με το 2024.

Το καθαρό αποτέλεσμα κατέγραψε ζημίες 5,3 εκατ. δολ., βελτιωμένες πάντως σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, όταν είχαν ανέλθει στα 11,7 εκατ. δολ.

Στο εξάμηνο, η εικόνα είναι θετική, με καθαρά κέρδη 2,6 εκατ. δολ. και κέρδη ανά μετοχή 0,52 δολ.

Οι ναυλώσεις

Τα τρία Handysize φορτηγά πλοία της εταιρείας έχουν συμφωνίες ναύλωσης βραχυπρόθεσμης διάρκειας, παράγοντας σταθερές ταμειακές ροές, ενώ το Aframax τάνκερ της δραστηριοποιείται στη spot αγορά, με ναύλους ταξιδιού, στην παρούσα φάση, περίπου 25.000 δολ. ημερησίως.

Παράλληλα, τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 2,3 εκατ. δολ. στο τέλος Ιουνίου.

Όσον αφορά τα έσοδα από ταξίδια (voyage revenues), στο τρίμηνο Ιουλίου-Ιουνίου 2025 διαμορφώθηκαν στα 10,7 εκατ. δολ., ελαφρώς χαμηλότερα από τα 10,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως λόγω της μείωσης των ναύλων ανά ημέρα απασχόλησης (TCE), που περιορίστηκαν στα 16.466 δολ. από 23.938 δολ. πέρυσι.

Ωστόσο, η εικόνα στο εξάμηνο παραμένει θετική, με έσοδα 19,4 εκατ. δολ. και κερδοφορία, γεγονός που σύμφωνα με τη διοίκηση καταδεικνύει τη σταθερότητα του χαρτοφυλακίου χρονοναυλώσεων στα handysize bulkers και τις προοπτικές ανάκαμψης της αγοράς τάνκερ.