Πρωταγωνιστούν στις ναυπηγήσεις οι Greeks

Το ελληνικό orderbook παρέμεινε για ακόμη έναν μήνα σε εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Ελλήνων εφοπλιστών στη ναυτιλία. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Xclusiv Shipbrokers, το συνολικό βιβλίο παραγγελιών ελληνικών συμφερόντων ξεπερνά και πάλι τα 600 πλοία, καταγράφοντας μια δυναμική που δεν φαίνεται να ανακόπτεται παρά τις αβεβαιότητες στην παγκόσμια οικονομία και τη ναυλαγορά.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερα ενεργός μήνας, με τις «γαλανόλευκες» παραγγελίες να ανέρχονται σε 634 πλοία, από 625 τον Ιούλιο, καθώς οι Greeks τοποθέτησαν εννέα ακόμη παραγγελίες, ενώ καταγράφηκε και σημαντικός αριθμός παραδόσεων νεότευκτων μονάδων σε ελληνικά χέρια.

Εμπορευματοκιβώτια

Στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι Έλληνες έχουν σήμερα 86 βαπόρια υπό παραγγελία (εννέα περισσότερα), αριθμός που αντιστοιχεί στο 9% του παγκόσμιου orderbook. Σημαντικό μέρος αφορά neopanamaxes (51%), με τα feeders να ακολουθούν (33%) και να καταγράφουν ράλι παραγγελιών μέσα στο 2025. Σε αυτό τον τομέα, που αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου, ο συνολικός στόλος αριθμεί 6.970 πλοία, με μέση ηλικία τα 13,9 χρόνια, ενώ η τάση για νέες παραγγελίες σε διεθνές επίπεδο είναι επίσης έντονη (972 πλοία υπό κατασκευή).

Εντός του 2025, αρκετές ελληνικές εταιρείες ενίσχυσαν τη θέση τους στον κλάδο. Ενδεικτικά, η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου προχώρησε σε παραγγελίες τεσσάρων feeders στην Κίνα, ενώ η Capital Maritime του Βαγγέλη Μαρινάκη παρήγγειλε 18+2 containerships στα ναυπηγεία της HD Hyundai, επένδυση που ξεχωρίζει για το μέγεθος και τον στρατηγικό της χαρακτήρα. Αντίστοιχα, η TMS του Γιώργου Οικονόμου τοποθέτησε παραγγελία για δέκα πλοία 11.400 TEUs, ενώ η Euroseas του Αριστείδη Πίττα υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή δύο επιπλέον πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 4.300 TEUs, επιβεβαιώνοντας το ελληνικό αποτύπωμα στον τομέα.

Υγρό φορτίο

Η ελληνική υπεροχή είναι ξεκάθαρη στα tankers, όπου το ελληνικό orderbook αριθμεί 288 πλοία, αντιπροσωπεύοντας το 24% του παγκόσμιου συνόλου (909 πλοία). Ένα στα τέσσερα tankers που χτίζεται σήμερα ανήκει σε ελληνικά συμφέροντα. Τα suezmaxes (29%) και τα aframaxes/LR2 (24%) ηγούνται της κατηγορίας, ενώ ακολουθούν τα MR2 (17%) και τα panamaxes/LR1 (12%). Παρά την έντονη δραστηριότητα, ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου παραμένει υψηλός, στα 13,9 έτη, στοιχείο που ωθεί σε περαιτέρω επενδύσεις ανανέωσης.

Οι Έλληνες φαίνεται να διατηρούν στρατηγική ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μεσαίων μεγεθών, ενώ εταιρείες όπως η Maran Tankers, η Dynacom και άλλοι μεγάλοι όμιλοι επενδύουν σε σύγχρονα, περιβαλλοντικά αποδοτικά πλοία, διατηρώντας τον ελληνικό στόλο στην αιχμή της τεχνολογίας.

Φυσικό αέριο

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παρουσία των Ελλήνων στα gas carriers, με 98 υπό παραγγελία πλοία – 51 LNG carriers (16% του παγκοσμίου orderbook) και 47 LPG carriers (15%). Σε παγκόσμιο επίπεδο, το βιβλίο παραγγελιών φτάνει τα 647, καθώς αυτή τη στιγμή ναυπηγούνται παγκοσμίως 329 πλοία μεταφοράς LNG και 318 LPG carriers.

Μάλιστα, τα στοιχεία της Xclusiv δείχνουν αύξηση των επενδύσεων στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ το 92% των ελληνικών παραγγελιών αφορά πλοία 141.000-200.000 κυβικών μέτρων. Οι κινήσεις αυτές συνδέονται με την ισχυρή προοπτική της αγοράς φυσικού αερίου, παρά τις πιέσεις των τελευταίων μηνών στη ναυλαγορά.

Στον κλάδο του LPG (Liquefied Petroleum Gas), οι Έλληνες διατηρούν σταθερό orderbook, με προτίμηση στα VLGCs (47% των παραγγελιών).

Σύμφωνα με αναλυτές, οι αριθμοί αυτοί κατατάσσουν την Ελλάδα στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από την Ιαπωνία στα LNG και τη Νορβηγία στα LPG. Μεταξύ άλλων, η TMS Cardiff Gas, η Evalend Shipping και η Capital Gas έχουν τοποθετήσει ισχυρές παραγγελίες σε νοτιοκορεατικά ναυπηγεία, επενδύοντας σε πλοία χωρητικότητας 141.000-200.000 κυβικών μέτρων.

Ξηρό φορτίο

Tο «γαλανόλευκο» orderbook στον τομέα των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου αριθμεί 162 bulk carriers (+1 πλοίο σε σχέση με τον Ιούλιο), με το 12% του συνόλου των παραγγελιών (1.224 bulkers έχει υπό παραγγελία ο υπόλοιπος κόσμος). Οι 151 παραγγελίες έχουν υπογραφεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025.

Στον τόσο δημοφιλή τομέα για τους Έλληνες εφοπλιστές είχε καταγραφεί μια σημαντική «αποχή», με σχεδόν μηδενικές παραγγελίες από την αρχή του έτους. Αυτό αποδόθηκε -σύμφωνα με τους αναλυτές- στη στρατηγική στάση αναμονής, εν μέσω κανονιστικής αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων, με πολλούς να στρέφονται στη second-hand αγορά για ευκαιρίες.