Ναυτιλία: Η τεχνητή νοημοσύνη «πιάνει» το πηδάλιο

Η παγκόσμια αγορά των αυτόνομων πλοίων και των προηγμένων ναυτιλιακών τεχνολογιών αναμένεται να φτάσει τα 165,61 δισ. δολάρια έως το 2030, σύμφωνα με ανάλυση της Allied και της Lloyd’s.

Το νούμερο αυτό αποτυπώνει την εκρηκτική άνοδο μιας νέας βιομηχανίας, αλλά και την ταχεία υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αυτοματισμών στη ναυτιλία, σε μια περίοδο που η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η περιβαλλοντική συμμόρφωση βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η CB Tankers-θυγατρική της Lomar που ανήκει στο Libra Group- κατέγραψε μια πρωτιά με την εγκατάσταση του συστήματος υποβοήθησης πιλότου (APAS) της Mythos AI στο chemical carrier «CB Pacific».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το APAS τοποθετείται σε δεξαμενόπλοιο, εγκαινιάζοντας μια δοκιμή ενός έτους σε πραγματικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη lomarlabs, τον επενδυτικό βραχίονα της

Lomar, και στοχεύει στη δοκιμή νέας γενιάς «ευφυούς γέφυρας».

Το APAS είναι ένα σύστημα που συνδυάζει δεδομένα από ραντάρ και ψηφιακή όραση, προσφέροντας στους ναυτικούς άμεσες ειδοποιήσεις για πιθανές συγκρούσεις και συμμόρφωση με τον κανονισμό COLREG.

«Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το πλήρωμα, αλλά να του δώσουμε νέες δυνατότητες», σημείωσε ο CEO της Mythos AI, Geoff Douglass.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της lomarlabs, Στυλιανός Παπαγεωργίου, τόνισε ότι «η πραγματική καινοτομία δεν συμβαίνει σε παρουσιάσεις PowerPoint, γίνεται στη θάλασσα, στα λιμάνια και στις καθημερινές δοκιμές».

Η συγκεκριμένη κίνηση συνδέεται με τη γενικότερη κατεύθυνση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) να θέσει ένα πρώτο πλαίσιο για τα αυτόνομα πλοία (Maritime Autonomous Surface Ship).

Η επιτροπή MSC 110 έχει ήδη προχωρήσει το MASS Code, έναν μη υποχρεωτικό κώδικα

ασφάλειας που αναμένεται να εγκριθεί τον Μάιο του 2026 και θα λειτουργήσει αρχικά σε πιλοτική βάση, πριν καταστεί υποχρεωτικός το 2032.

Στην πρώτη γραμμή

Οι εξελίξεις αυτές βρίσκουν την ελληνική ναυτιλία στην πρώτη γραμμή. Ο Πάνος Λασκαρίδης,

ιδρυτής της Laskaridis Shipping, χαρακτήρισε -από το βήμα του 9ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της «Ν»- την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση δεδομένων ως το πιο καθοριστικό disruption για τον κλάδο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σταμάτης Τσαντάνης επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ισχυρό σύμμαχο για την ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία, ενώ ο Συμεών Παληός -κατά τη

διάρκεια βράβευσής του από το Propeller Club του Πειραιά- προέτρεψε να μην υπάρχει φόβος απέναντι στις νέες τεχνολογίες: «Για κάθε θέση που μπορεί να χαθεί, δημιουργούνται 1,7 νέες», τόνισε.

Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν μια ευρύτερη στροφή του ελληνικού εφοπλισμού στην αξιοποίηση εργαλείων AI για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, της συμμόρφωσης και της ανταγωνιστικότητας.

Ο Νικόλας Γεωργίου, CEO της Lomar, μιλώντας για τη συνεργασία με τη Mythos AI, ανέφερε: «Οι τεχνολογίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν τεράστιες δυνατότητες για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των λειτουργιών στη θάλασσα».

Στο κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης ποντάρουν και άλλοι Έλληνες πλοιοκτήτες, με την

Dynagas του Γιώργου Προκοπίου να έχει δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα για λεπτομερή παρακολούθηση της απόδοσης του στόλου.

Ανάλογη προσέγγιση υιοθετεί και η Maran Tankers Management του Ομίλου Αγγελικούση, η οποία έχει βελτιώσει την πλοήγηση των δεξαμενόπλοιών της σε περιοχές με υψηλή θαλάσσια κυκλοφορία μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία, που διαχειρίζεται έναν στόλο 54 πλοίων -κυρίως suezmaxes και VLCCs-, τονίζει ότι ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένος όταν τα δεξαμενόπλοια πλέουν σε περιοχές με μικρότερα σκάφη που δεν μεταδίδουν πληροφορίες θέσης.

Μέσω της AI, η Maran Tankers στοχεύει στη μείωση αυτών των κινδύνων, προσφέροντας στα πληρώματα καλύτερη επίγνωση της κατάστασης και δυνατότητα ταχύτερης λήψης αποφάσεων.

«Πλοηγοί» η λειτουργικότητα και η βιωσιμότητα

Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η αγορά τεχνολογιών αυτόνομης πλοήγησης και «έξυπνων» πλοίων δεν αφορά μόνο τη λειτουργικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα.

Ο ΙΜΟ, μέσω των πρωτοβουλιών του για την πράσινη μετάβαση, απαιτεί από τις ναυτιλιακές να επενδύσουν σε καινοτόμα εργαλεία που μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων, περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμου και ενισχύουν την ασφάλεια.

Τα δεδομένα και η AI προσφέρουν λύσεις που μέχρι πρότινος φάνταζαν αδιανόητες: από την προληπτική συντήρηση έως την πρόβλεψη και αποφυγή κινδύνων.

Πάντως, η δυναμική είναι εμφανής: Ήδη, η αξία της αγοράς για προηγμένες ναυτιλιακές τεχνολογίες αυξάνεται με ρυθμούς που ξεπερνούν άλλους κλάδους της βιομηχανίας.

Από τα 85,84 δισ. δολάρια το 2020 έως τα 165,61 δισ. το 2030 και με έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 6,8%, η δεκαετία προδιαγράφεται ως περίοδος επαναστατικών

αλλαγών για τη ναυτιλία.