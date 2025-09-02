Προς «νέα γενιά» LNG carriers με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα

Η αγορά των LNG carriers βρίσκεται σε ένα κομβικό σταυροδρόμι. Από τη μια πλευρά η παγκόσμια ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο συνεχίζει να ενισχύεται, τροφοδοτούμενη από την ανάγκη της Ευρώπης για διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και από τις στρατηγικές χωρών της Ασίας για ενεργειακή ασφάλεια.

Από την άλλη, η εικόνα του στόλου υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ανανέωσης, καθώς η γήρανση σημαντικού αριθμού πλοίων, ιδίως των παλαιότερων steam carriers, δημιουργεί πιέσεις στους πλοιοκτήτες να στραφούν σε σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις. Σε ό,τι αφορά το βιβλίο παραγγελιών, αυτό παραμένει ισχυρό, αν και δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Με βάση τα στοιχεία της Veson Nautical, μέχρι τον Μάιο του 2025 είχαν καταγραφεί 17 νέες παραγγελίες, αριθμός αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με τον «καυτό» ρυθμό του 2024. Ο λόγος orderbook προς τον υφιστάμενο στόλο, που το 2024 είχε φτάσει το 55%, έχει πλέον μειωθεί στο 45%, με 332 πλοία υπό ναυπήγηση συνολικής χωρητικότητας 55 εκατ. κ.μ.

Η ηλικιακή σύνθεση του στόλου αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα για την επόμενη μέρα. Ο μέσος όρος ηλικίας φτάνει τα 10,5 έτη, αλλά το 31% των LNG carriers ξεπερνά ήδη τα 16 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα υπάρξει μαζική ανάγκη αντικατάστασης, προκειμένου να συμβαδίσει η αγορά με τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και τις απαιτήσεις των ναυλωτών για κατανάλωση καυσίμου και αποδοτικότητα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά θα απαιτήσει 295 νεότευκτα πλοία έως το 2028. Και ενώ 300 LNG carriers αναμένεται να παραδοθούν μέχρι τότε, εκτιμάται ότι στο ίδιο περίπου διάστημα περισσότερα από 200 πλοία θα διαλυθούν ή θα μετασκευαστούν σε FSRU’s.

Οι «Greeks»

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του κλάδου στη «Ν», οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν αναδειχθεί σε πρωταγωνιστές της αγοράς. Ειδικότερα, 46 LNG carriers είναι υπό παραγγελία και αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του παγκόσμιου συνόλου, ενώ ο υφιστάμενος ελληνόκτητος στόλος αριθμεί πάνω από 145 πλοία με συνολική αξία περί τα 32 δισ. δολάρια.

Ενδεικτικά, η TMS Cardiff Gas του Γιώργου Οικονόμου έχει πρωταγωνιστήσει στα τελευταία LNG carriers τελευταίας γενιάς deals, με παραγγελίες τεσσάρων στα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries (συνολικής αξίας που ξεπερνά το 1 δισ. δολ.), ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της. Η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη επενδύει δυναμικά στον τομέα των LNG bunker vessels, εντάσσοντας το χαρτοφυλάκιό της σε μια αναδυόμενη κατηγορία που συνδέεται άμεσα με την πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη πλοίων διπλού καυσίμου. H Capital Gas Carrier Corp, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο καθώς προχώρησε στην πώληση για διάλυση του «Trader II», χωρητικότητας 138.208 κ.μ., που είχε ναυπηγηθεί το 2002.

Με αυτήν την κίνηση ο αριθμός των LNG carriers που οδηγήθηκαν φέτος σε ανακύκλωση ανήλθε στα 11, αριθμός-ρεκόρ, που υπογραμμί ζει την ανάγκη ανανέωσης στό λου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το «Trader II» είχε αγοραστεί μόλις το 2022 έναντι περίπου 26 εκατ. δολ.. Χαρακτηριστική της ανάγκης για ανανέωση του στόλου είναι και η πρόσφατη δήλωση του CEO της Capital, Γεράσιμου Καλογηράτου, ο οποίος ανέφερε ότι «το θετικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την απόσυρση παλαιότερων carriers, ενισχύει την αξία της νέας γενιάς πλοίων μας».

Deals 71,3 δισ. δολ. με τις γιάρδες της Νότιας Κορέας

Σημαντικό μέρος του βιβλίου παραγγελιών βρίσκεται στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας, τα οποία διατηρούν την κυριαρχία τους στον τομέα. Συγκεκριμένα, οι μονάδες Hanwha Ocean, HD Hyundai και Samsung Heavy συγκεντρώνουν συμβόλαια συνολικής αξίας 71,3 δισ. δολαρίων, με τις πρόσφατες παραγγελίες των TMS Cardiff Gas και Celsius Shipping (ύψους 1,5 δισ. δολαρίων) να ξεχωρίζουν. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της αγοράς δεν περιορίζεται μόνο στα μεγάλα LNG carriers. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος-σταθμό για τα LNG bunker vessels, καθώς οι νέες παραγγελίες σε αυτό το τμήμα ξεπέρασαν εκείνες των μεγάλων carriers. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο καταγράφηκαν 15 συμβόλαια για bunker vessels, έναντι μόλις εννέα για πλοία μεταφοράς LNG.

Η δυναμική αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη υιοθέτηση του LNG ως καυσίμου σε πλοία άλλων κατηγοριών, καθώς φέτος το 40% της συνολικής χωρητικότητας των νεότευκτων βασίζεται στο LNG. Την ίδια ώρα οι πιέσεις που καταγράφονται στη ναυλαγορά θεωρούνται περισσότερο συγκυριακές. Οι spot ναύλοι για πλοία MEGI/ XDF χωρητικότητας 174.000 κ.μ. υποχώρησαν οριακά στις 33.000 δολάρια ημερησίως ανατολικά του Σουέζ και σταθεροποιήθηκαν στις 35.000 δολ. δυτικά. Στις χρονοναυλώσεις ενός έτους, οι τιμές κινήθηκαν στις 44.000 δολάρια ημερησίως, μειωμένες κατά 1.000 δολ. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αναστραφεί όσο πλησιάζει ο χειμώνας.