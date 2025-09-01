ΕΕ: Προς 10ετές πάγωμα η «πράσινη» φορολόγηση σε ναυτιλιακά – αεροπορικά καύσιμα

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν να παγώσουν για 10 χρόνια την εφαρμογή των πανευρωπαϊκών φόρων στα αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει το 2021 την αναμόρφωση των κανόνων φορολογίας στον ενεργειακό τομέα ώστε να εναρμονιστούν με τις προσπάθειες ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν είχε προτείνει τη σταδιακή επιβολή φόρων στα καύσιμα που εκπέμπουν CO2 (σε πτήσεις και ναυτιλία) εντός της ΕΕ των 27.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιστάθηκαν στις προταθείσες αλλαγές και τώρα εξετάζουν μια δεκαετή αναστολή του μέτρου καθυστέρηση, κατά την οποία τα καύσιμα αεροπλάνων και πλοίων θα διατηρήσουν τις υφιστάμενες φορολογικές απαλλαγές, σύμφωνα με όσα αναφέρει το προσχέδιο διαπραγματευτικής πρότασης της ΕΕ που δημoσιοποιεί το Reuters.

Αναβολή για το 2035

H σχετική πρόθεση της Επιτροπής προκύπτει από την εξής διατύπωση:

«Το 2035, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα φορολόγησης της αεροπλοΐας και των πλωτών μεταφορών και να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία, όπου κρίνεται σκόπιμο».

Οπως σημειώνει το Reuters, για το συγκεκριμένο ζήτημα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή συνάντηση αξιωματούχων στις Βρυξέλλες.

Προς εξαίρεση από την απαλλαγή τα σκάφη αναψυχής

Στο προσχέδιο σημειώνεται πάντως ότι μόνο τα μικρά αεροσκάφη με μέγιστο δυναμικό 19 θέσεων ή και σκάφη που ορίζονται ως «ιδιωτικά σκάφη αναψυχής» ενδέχεται να αντιμετωπίσουν φόρους πριν από τη λήξη της δεκαετίας.

Το πλάνο δεκαετούς εξαίρεσης έχει σχεδιαστεί ώστε «να διατηρήσει την ανταγωνιστική θέση των εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνεται στο προσχέδιο

Ευρωπαίοι διπλωμάτες επιβεβαίωσαν με δηλώσεις τους στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι χώρες με μεγάλους ναυτιλιακούς αλλά και τουριστικούς τομείς είχαν αντισταθεί στις προταθείσες αλλαγές.

Το τελευταίο προσχέδιο συνετάχιη από τη Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Εκπρόσωπος της δανικής προεδρίας δήλωσε ότι στόχος αυτής είναι οι χώρες να καταλήξουν σε συμφωνία για τις όποιες φορολογικές αλλαγές τον Νοέμβριο.