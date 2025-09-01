Στα Ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας

Μια δυναμική ώθηση στις ελληνοκορεατικές σχέσεις σηματοδότησε η επίσκεψη του πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Τζου-σογκ Λιμ, στα ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα.

Αναδεικνύει την Ελλάδα ως πύλη της Ευρώπης στη Μεσόγειο και την Κορέα ως κορυφαία βιομηχανική δύναμη, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς ισορροπίες και η τεχνολογική μετάβαση καθιστούν αναγκαίες νέες στρατηγικές συνεργασίες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας στη ναυπηγική, τη ναυτιλία και την αμυντική βιομηχανία, καθώς και οι κοινές πρωτοβουλίες σε πράσινες τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα, σε μια περίοδο που η διεθνής σκηνή απαιτεί νέες στρατηγικές συμμαχίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κορεάτης πρέσβης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, ενημερώθηκε για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Onex Shipyards & Τechnologies και πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνο Τ. Ξενοκώστα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξής κρίσιμες παραμέτρους: