Ποιοι είναι οι πέντε καλύτεροι πελάτες του αμερικανικού LNG

Η αμερικανική βιομηχανία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά, με την Ευρώπη να αποτελεί τον κύριο προορισμό των εξαγωγών.

Η μηνιαία Έκθεση Εισαγωγών και Εξαγωγών Φυσικού Αερίου του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει πως τον Ιούνιο 2025 οι συνολικές εξαγωγές LNG ανήλθαν σε 406 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια bcf (billion cubic feet), εκ των οποίων το 62% κατευθύνθηκε στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, οι Κάτω Χώρες κατέλαβαν την πρώτη θέση με 62,1 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή 15,3%, η Γερμανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 45,7 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή

11,3%, η Ιταλία την τρίτη θέση με 42,3 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή 10,4%, η Γαλλία την τέταρτη θέση με 27,3 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή 6,7% και η Αίγυπτος την τελευταία θέση

με 25,6 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή 6,3%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες θέσεις υψηλής αξίας και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό

στον τομέα της υπεράκτιας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ιδίως στον τομέα του ΥΦΑ, η Wood Mackenzie επεσήμανε πρόσφατα ότι ο σωστός συγχρονισμός και η στρατηγική

προσαρμογή θα είναι κρίσιμης σημασίας για τον προσδιορισμό του πού μετατοπίζεται η αξία.

Η Wood Mackenzie τονίζει ότι ο συγχρονισμός και η στρατηγική προσαρμογή είναι κρίσιμοι παράγοντες για την αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης, ιδιαίτερα σε αγορές υψηλής αξίας και σε κλάδους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως σημειώνει ο αναλυτής Ryan Duman, «η ευκαιρία είναι τώρα» για τις εταιρείες που θα κινηθούν έγκαιρα.

Σημειώνεται ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε δραστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, στρεφόμενη προς τις Ηνωμένες

Πολιτείες για προμήθειες LNG.

Η ανάπτυξη νέων τερματικών σταθμών επαναεριοποίησης σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία επέτρεψε την ταχεία αύξηση των εισαγωγών αμερικανικού αερίου.

Η ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ-Ε.Ε. ενισχύθηκε ως στρατηγική επιλογή για την ασφάλεια εφοδιασμού και την απεξάρτηση από ρωσικές πηγές.