Cosco Shipping: Αυξημένα μεγέθη και επενδύσεις σε πράσινο στόλο

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Cosco Shipping Holdings το α’ εξάμηνο 2025, παρά την ασταθή ζήτηση και τους κυμαινόμενους ναύλους στη ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων, με λειτουργικά έσοδα 15,28 δισ. δολ. και καθαρά κέρδη 2,83 δισ. δολ.

Η θυγατρική του κινεζικού ομίλου COSCO που δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και τη διαχείριση λιμένων επένδυσε στην ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη, ενώ αξιοποίησε την τεχνολογία και λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Παράλληλα ενίσχυσε τη συνεργία μεταξύ μεταφορών και ψηφιακής εφοδιαστικής, επιτυγχάνοντας ανθεκτικότητα απέναντι σε γεωπολιτικές και εμπορικές προκλήσεις.

Η Cosco Shipping Holdings το πρώτο εξάμηνο του 2025 πέτυχε λειτουργικά έσοδα 15,28 δισ. δολ. (+7,78% ετησίως) και EBIT 3,57 δισ. δολ. (+3,40%), με περιθώριο EBIT 23,37%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,83 δισ. δολ. (+4,95%), ενώ τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 2,46 δισ. δολ. (+3,95%).

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διακυμάνσεις δασμών, η εταιρεία κατέγραψε ανθεκτική ανάπτυξη στις βασικές της δραστηριότητες το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα έσοδα από τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων ανήλθαν σε 14,67 δισ. δολ. (+7,49% ετησίως), ενώ τα έσοδα από τους τερματικούς σταθμούς διαμορφώθηκαν σε 817 εκατ. δολ. (+14,75%).

Η εταιρεία διατήρησε υγιή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3,61 δισ. δολ., καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα 294 εκατ. δολ. και έσοδα από επενδύσεις 423 εκατ. δολ. Ο δείκτης υποχρεώσεων προς ενεργητικό διαμορφώθηκε στο 43,25%.

Ενδιάμεσο μέρισμα

Το Δ.Σ. ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 0,078 δολ. ανά μετοχή (προ φόρων), που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των καθαρών κερδών που αναλογούν στους μετόχους.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία ενέτεινε τις επαναγορές της και επαναγόρασε συνολικά περίπου 102 εκατομμύρια μετοχές Α και περίπου 237 εκατομμύρια μετοχές Η, οι οποίες ακυρώθηκαν όλες.

Με τη συνεχή εφαρμογή του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της εταιρείας, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν περαιτέρω και τα δικαιώματα των μετόχων προστατεύθηκαν αποτελεσματικά.

Ενίσχυση στόλου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Cosco Shipping Holdings διατήρησε σταθερή αναπτυξιακή πορεία, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και έξυπνο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας που συνδυάζει μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, λιμενικές δραστηριότητες και υπηρεσίες logistics.

Μέσα από την αξιοποίηση παγκόσμιων πόρων και την καινοτομία στα επιχειρηματικά μοντέλα, η εταιρεία προώθησε την αποδοτική λειτουργία και την υψηλής ποιότητας ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητά της.

Μετά την παραλαβή νέων πλοίων, ο στόλος της αριθμεί 557 πλοία με συνολική χωρητικότητα άνω των 3,4 εκατ. TEUs, ενώ το βιβλίο παραγγελιών αγγίζει τα 910.000 TEUs, διατηρώντας την κορυφαία θέση της στον κλάδο σε επίπεδο χωρητικότητας.

Η Cosco διαθέτει βιβλίο παραγγελιών σχεδόν 910.000 TEUs, συμπεριλαμβανομένων 42 νέων πλοίων διπλού καυσίμου μεθανόλης.

Τον Ιούνιο παραδόθηκε το Cosco Shipping Yangpu (16.136 TEU), το πρώτο πλοίο μεταφοράς

εμπορευματοκιβωτίων με διπλό καύσιμο μεθανόλης που ναυπηγήθηκε στην Κίνα.

Στο πλαίσιο της «πράσινης» μετάβασης, η εταιρεία σχεδιάζει τη δομική αναβάθμιση του στόλου της, με εγκατάσταση συστημάτων καύσης μεθανόλης και σε υφιστάμενα πλοία.

Επίσης, επενδύει σε φιλικά προς το περιβάλλον εμπορευματοκιβώτια και αναπτύσσει πράσινους ναυτιλιακούς διαδρόμους σε συνεργασία με τα λιμάνια της Σαγκάης, του Λος Άντζελες και του Αμβούργου.

Παράλληλα, προωθεί την κατασκευή τερματικών εγκαταστάσεων για την παροχή ηλεκτρικής

ενέργειας από την ξηρά και τη δημιουργία δικτύων ανεφοδιασμού με πράσινα καύσιμα, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της απανθρακοποίησης.

Αβεβαιότητα για το μέλλον

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Κοιτώντας προς το μέλλον, η αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σχετικά μεγάλες αβεβαιότητες».

Ο κλάδος της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βιώνει μια άνευ προηγουμένου ιστορική εξέλιξη και μεταμόρφωση.

Η Cosco Shipping Holdings δηλώνει αποφασισμένη να παραμείνει «παγκόσμια πλατφόρμα ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων και επενδύσεων» με επίκεντρο τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.

Η στρατηγική της επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βασικών

δραστηριοτήτων, την ευέλικτη προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς, τον αυστηρό έλεγχο κόστους, καθώς και στην επιτάχυνση της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας και της πράσινης μετατροπής σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Μέσω δυναμικής ανακατανομής της χωρητικότητας από την Άπω Ανατολή προς τις γραμμές της Βορειοδυτικής Ευρώπης και του Ειρηνικού, καθώς και ενίσχυσης των δρομολογίων στη

Νοτιοανατολική Ασία, η εταιρεία αύξησε το μερίδιό της στις βασικές αγορές και διεύρυνε την

παρουσία της σε αναδυόμενες, περιφερειακές και τρίτες αγορές, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών της.