Πολυδιάστατη η εικόνα της ναυλαγοράς

Αν και η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ασταθή θεμελιώδη μεγέθη και γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς, η εικόνα της ναυλαγοράς είναι πολυδιάστατη. Από τη νηνεμία στα LNG και LPG carriers, μέχρι την καθίζηση στα containerships και την άνθηση των tankers, το τοπίο δείχνει περισσότερο κατακερματισμένο από ποτέ.

Βάσει των τελευταίων στοιχείων, το κλείσιμο του Αυγού στου σκιαγραφεί μια ποντοπόρο ναυτιλία σε τροχιά αντιφάσεων. Βασικό ρόλο παίζουν οι γεωπολιτικές εντάσεις, η μεταβαλλόμενη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης χωρητικότητας και οι αναταράξεις της παγκόσμιας οικονομίας, συνθέτοντας ένα περίπλοκο «μωσαϊκό», που οδηγεί τους ναύλους στις μεγαλύτερες κατηγορίες του κλάδου σε συνεχείς διακυμάνσεις.

Containerships

Η αγορά των containerships εξακολουθεί να υποχωρεί, με τους spot ναύλους να καταγράφουν πτώση για ενδέκατη συνεχόμενη εβδομάδα, με τον δείκτη World Container Index της Drewry να διολισθαίνει στα 2.119 δολάρια ανά FEU στο τέλος Αυγούστου, σημειώνοντας εβδομαδιαία απώλεια 6% και ετήσια μείωση που αγγίζει το 59%. Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι γραμμές με αφετηρία τη Σαγκάη, καθώς οι ναύλοι προς το Ρότερνταμ μειώθηκαν κατά 10%, προς τη Γένοβα κατά 5%, ενώ υποχώρηση καταγράφηκε και στα δρομολόγια προς Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες.

Η Drewry προειδοποιεί ότι το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης θα επιδεινωθεί περαιτέρω το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οδηγώντας σε νέα καθίζηση των τιμών, με καθοριστικό ρόλο να παίζουν τα αμερικανικά λιμενικά τέλη στα κινεζικά πλοία και οι ανακατατάξεις στις εμπορικές γραμμές. Παράλληλα, σύμφωνα με ανάλυση της Linerlytica, εάν η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και αλλού σταθεροποιηθεί, η παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά ίσως βρεθεί αντιμέτωπη με έναν υπερμεγέθη στόλο. Ως εκ τούτου, με βάση τα ίδια στοιχεία, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την αγορά των containerships είναι η αύξηση των διαλύσεων, προκειμένου να επέλθει εξισορρόπηση.

Δεξαμενόπλοια

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει η ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων. Παρά τις αντικρουόμενες εκτιμήσεις για τη ζήτηση πετρελαίου, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να εμφανίζεται επιφυλακτικός και τον OPEC πιο αισιόδοξο, τα έσοδα των πλοιοκτητών κατέγραψαν θεαματική βελτίωση. Ενδεικτικά, τα VLCCs ενισχύθηκαν από τις 30.000 στις 47.000 δολάρια ημερησίως μέσα στον Αύγουστο, τα suezmaxes εκτοξεύτηκαν από τις 27.500 στις 62.000 δολ., ενώ τα aframaxes πέρασαν από τις 23.200 στις 35.000 δολάρια την ημέρα. Τέλος, τα MR δεξαμενόπλοια κινήθηκαν ανοδικά στον Ατλαντικό, αγγίζοντας τις 36.000 δολάρια ημερησίως, την ώρα που στον Ειρηνικό παρέμειναν στα χαμηλότερα επίπεδα των 20.000. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνουν τον αντίκτυπο των εμπορικών ροών: τα μεσαία μεγέθη ωφελούνται από τις ανα κατατάξεις σε Ατλαντικό και Μεσόγειο, ενώ τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια ενισχύονται από τη στροφή της Ινδίας σε μακρινούς προμηθευτές όπως η Βραζιλία.

LPG και LNG carriers

Στον αντίποδα της μεταβλητότητας, η αγορά των LPG carriers εμφανίζει αξιοσημείωτη σταθερότητα. Το κόστος ναύλωσης για ένα VLGC (Very Large Gas Carrier) 84.000 κυβικών μέτρων παραμένει στα 2,2 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα, ενώ οι ναύλοι των LGCs (Large Gas Carrier) σταθεροποιούνται στις 975.000 και των MGCs (medium gas carriers) σημειώνουν μικρή άνοδο στις 950.000. Η ισορροπία αυτή δείχνει ότι η αγορά έχει εδραιωθεί σε υψηλά επίπεδα, με τις μεταβολές να είναι περιορισμένες σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Μικρές πιέσεις δέχθηκαν τα LNG carriers, με το κόστος ναύλωσης ενός πλοίου τύπου MEGI/ XDF χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων να μειώνεται ελαφρά σε 33.000 δολάρια ημερησίως ανατολικά του Σουέζ, ενώ δυτικά διατηρήθηκε στις 35.000. Οι χρονοναυλώσεις ενός έτους διαμορφώθηκαν σε 44.000 δολάρια, σημειώνοντας πτώση της τά ξης των 1.000 δολ. ημερησίως. Η υποχώρηση αυτή θεωρείται συγκυριακή και σχετίζεται με την περιορισμένη ζήτηση των θερινών μηνών, με την αγορά να αναμένει ενίσχυση όσο πλησιάζει ο χειμώνας.

Bulk Carriers

Στην αγορά ξηρού φορτίου η εικόνα είναι μικτή. Ο Baltic Dry Index κατέγραψε μικρή άνοδο στο κλεί σιμο της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου, φθάνοντας στις 2.025 μονάδες. Ωστόσο, τα επιμέρους μεγέθη εμφάνισαν διαφοροποιήσεις, με τα capesize να αυξάνονται λόγω ισχυρής κινεζικής ζήτησης για σιδηρομετάλλευμα, τα panamax να υποχωρούν λόγω αδυναμίας στις εξαγωγές δημητριακών και τα supramax να κινούνται οριακά ανοδικά. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατη έκθεση της BIMCO σκιαγραφεί τις προοπτικές της αγοράς των bulk carriers και εκτιμά ότι θα υπάρχει αποδυνάμωση του ισοζυγίου προσφοράς-ζήτησης τόσο το 2025 όσο και το 2026. Με το «κύμα» αμερικανικών δασμών να επηρεάζει άμεσα το 4% της παγκόσμιας ζήτησης τονομιλίων των bulk carriers, η ζήτηση για πλοία αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 1% το 2025 και κατά 1%-2% το 2026. Από την άλλη πλευρά, η προσφορά πλοίων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2025 και κατά 2,6% το 2026, απόρροια του υψηλότερου ρυθμού παραδόσεων Panamax και Supramax.