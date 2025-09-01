Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι πίσω από την έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο – Εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον πλοίου ισραηλινής ιδιοκτησίας

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν έναν πύραυλο εναντίον του υπό σημαία Λιβερίας και ισραηλινής ιδιοκτησίας δεξαμενοπλοίου Scarlet Ray κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η ναυτική δύναμή μας διεξήγαγε στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το ισραηλινό πετρελαιοφόρο Scarlet Ray στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας με τη βοήθεια βαλλιστικού πυραύλου», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρί.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey είχε ανακοινώσει πως ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε έκρηξη κοντά του, νοτιοδυτικά της Γιανμπού. Σε νεότερη ανακοίνωση, η Ambrey ανέφερε ότι το σκάφος είναι ισραηλινής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), πλοίαρχος ανέφερε ότι «ένα άγνωστο βλήμα» προσέκρουσε κοντά στο σκάφος του, συνοδευόμενο από «έναν δυνατό κρότο». Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του.

Από το 2023 οι Χούθι επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία θεωρούν πως συνδέονται με το Ισραήλ, για να υποστηρίξουν έτσι, όπως λένε, τους Παλαιστινίους στη Γάζα.