Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα – Συστάσεις για αυξημένη προσοχή

Συναγερμός έχει σημάνει στις ναυτιλιακές αρχές μετά από περιστατικό έκρηξης κοντά σε δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα, 40 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Yanbu, στη Σαουδική Αραβία. Οι αρχές καλούν τα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στο UKMTO.

Σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), πλοίαρχος ανέφερε ότι «ένα άγνωστο βλήμα» προσέκρουσε κοντά στο σκάφος του, συνοδευόμενο από «έναν δυνατό κρότο». Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey αναφέρει ότι το δεξαμενόπλοιο φέρει σημαία Λιβερίας και ανήκει σε ισραηλινά συμφέροντα, εκτιμώντας ότι μπορεί να συνδέεται με τους στόχους των Χούθι της Υεμένης, συμμάχων του Ιράν. Από το 2023, οι Χούτι στοχοποιούν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που θεωρούν ότι σχετίζονται με το Ισραήλ, επικαλούμενοι υποστήριξη στους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εμπλοκή της οργάνωσης, ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την πλευρά της.