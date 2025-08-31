Κικίλιας για Ν. Σαντορινιό: Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο η ονοματοδοσία του λιμένα Σύμης

«Η Σύμη τίμησε έναν γλυκό και ευγενικό άνθρωπο, που συνδέθηκε με τον τόπο και τη νησιωτικότητα. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε το νησί του και υπηρέτησε με αφοσίωση την πολιτική. Λυπάμαι που έφυγε τόσο νωρίς», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, από τη Σύμη, στην τελετή ονοματοδοσίας του λιμένα, που φέρει πλέον το όνομα «Επιβατικός – Εμπορικός Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογράμμισε ότι «η ονοματοδοσία του λιμανιού στο όνομά του είναι μια πράξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς του, πέρα και πάνω από κομματικές διαφορές».

Όπως συμπλήρωσε, «σεβόμαστε όσους δούλεψαν με πίστη και αφοσίωση για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους τους και για τη ναυτική μας παράδοση. Αυτή είναι η δύναμη της Δημοκρατίας μας: να αναγνωρίζουμε το έργο και να τιμούμε εκείνους που πάλεψαν για τον κοινό σκοπό, ακόμη κι αν βρεθήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους».

Νωρίτερα, στο Δημοτικό Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Σύμης, πραγματοποιήθηκε Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών».

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, υφυπουργός και αργότερα αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπήρξε ο εμπνευστής του Μεταφορικού Ισοδύναμου και πρωτοστάτησε σε δράσεις στήριξης των νησιωτών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή και την τοπική κοινωνία της Σύμης.