Η «NEVA 2025» φέρνει στην Αγία Πετρούπολη την παγκόσμια ναυπηγική και ναυτιλιακή βιομηχανία

Από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, η Αγία Πετρούπολη θα φιλοξενήσει τη 18η Διεθνή Έκθεση και Διάσκεψη «NEVA 2025», μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις παγκοσμίως για τη ναυπηγική βιομηχανία, τη ναυσιπλοΐα, τις λιμενικές δραστηριότητες και την εξερεύνηση του ωκεανού και της υφαλοκρηπίδας.

Με περισσότερους από 700 εκθέτες και πάνω από 35.000 επαγγελματίες επισκέπτες από περισσότερες από 30 χώρες, η διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς για την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον θαλάσσιο τομέα.

Η επικείμενη εκδήλωση θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τους επαγγελματίες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο από τη Ρωσία όσο και από το εξωτερικό.

Αναμένεται αύξηση του αριθμού των ξένων συμμετεχόντων

Στη διεθνή έκθεση θα συμμετέχουν μεγάλες εθνικές αντιπροσωπείες από την Κίνα, την Τουρκία και το Ιράν, ενώ φέτος αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των ξένων συμμετεχόντων.

Τουλάχιστον το 20% των εκθετών, αντιπροσώπων και επισκεπτών θα προέρχονται από το εξωτερικό, ενώ το ενδιαφέρον για τη συνεργασία με τη Ρωσία στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ναυσιπλοΐας εκδηλώνεται από πολλές χώρες, πράγμα που επιβεβαιώνει τη θέση της «NEVA» ως μιας από τις σημαντικότερες πλατφόρμες για την ανάπτυξη διεθνών δεσμών στη θαλάσσια βιομηχανία.

Μία από τις χρήσιμες πλατφόρμες της έκθεσης θα αποτελέσει το Κέντρο Επιχειρηματικών Επαφών — ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αναζήτηση των εν δυνάμει συνεργατών και πελατών. Συγκεκριμένα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διεξάγουν απευθείας διαπραγματεύσεις σε άνετο περιβάλλον, να προγραμματίσουν συναντήσεις με ενδιαφερόμενες εταιρείες και να διευρύνουν τόσο το εύρος όσο και την ποιότητα των επιχειρηματικών σχέσεών τους.

Παραδοσιακά, η «NEVA» καθίσταται σημείο συνάντησης των ηγετών του κλάδου και ιδανική πλατφόρμα επικοινωνίας για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί μια σειρά τελετών υπογραφής συμφωνιών, οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών.

Για τους VIP συμμετέχοντες θα είναι διαθέσιμες άνετες επιχειρηματικές αίθουσες «Αρκτική» και «Θαλασσινή» με θεματική διακόσμηση και υπηρεσίες catering. Για τους διεθνείς συμμετέχοντες, τα πακέτα αντιπροσώπευσης περιλαμβάνουν συντονισμό στον χώρο και βοήθεια στην διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων.

Το επιχειρηματικό πρόγραμμα της «NEVA 2025» περιλαμβάνει πλατφόρμες ολομέλειας (plenaries), θεματικές διασκέψεις, στρογγυλά τραπέζια, σεμινάρια και άλλες μορφές διαλόγου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις εκδηλώσεις, οι οποίες συνδέονται με τον εορτασμό των 500 ετών από την έναρξη της εξερεύνησης της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής (ΒΘΔ).

Υπό την αιγίδα της κρατικής εταιρείας «Rosatom» ετοιμάζεται μια μεγάλη διάσκεψη, αφιερωμένη στα αποτελέσματα και τα σχέδια ανάπτυξης του ΒΘΔ ως παγκόσμιας οδού για τη μεταφορά τράνζιτ φορτίων από την Ασία προς την Ευρώπη.

Κατά την παράδοση, στο πλαίσιο της «NEVA» θα διεξαχθούν διεθνείς επιχειρηματικοί διάλογοι με ειδικούς της ναυτιλίας από την Κίνα, την Τουρκία, το Ιράν και χώρες της Αφρικής. Το Κλαμπ Θαλάσσιων Κυβερνητών (Maritime Governors Club) θα συνεχίσει τη λειτουργία του — στοχεύοντας στην πρακτική συνεργασία της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων για την υλοποίηση περιφερειακών έργων.

Πρώτη φορά στην ιστορία της έκθεσης θα στηθεί επίσης το Κέντρο ΜΜΕ Νεολαίας (Youth Media Center) με στόχο την προώθηση των θεμάτων της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας στους αρχάριους και μελλοντικούς επαγγελματίες.

Στο Κέντρο ΜΜΕ οι νέοι θα μπορούν να μάθουν για τις πιο σύγχρονες τάσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και ναυσιπλοΐα, ώστε να τις προωθήσουν στους συνομήλικούς τους μέσω δημοφιλών μέσων όπως σύντομα βίντεο, podcasts και ζωντανές μεταδόσεις. Στο πρόγραμμα του Κέντρου ΜΜΕ περιλαμβάνονται δημόσιες συνεντεύξεις, συνεντεύξεις Τύπου και masterclasses από γνωστούς δημοσιογράφους και εκπροσώπους ισχυρών ΜΜΕ, εξειδικευμένων στα θέματα οικονομίας και βιομηχανίας. Το Κέντρο ΜΜΕ Νεολαίας στην «NEVA 2025» αποσκοπεί όχι μόνο στο να διευρύνει την αντίληψη της νέας γενιάς, αλλά και στο να την εμπνεύσει να επιλέξει επαγγέλματα συνδεδεμένα με τη ναυτική βιομηχανία.

Για τους επισκέπτες θα οργανωθούν επαγγελματικές επισκέψεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις της Αγίας Πετρούπολης. Επίσης, προβλέπεται αθλητικό πρόγραμμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση και εγγραφή συμμετεχόντων είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο https://www.nevainter.com.