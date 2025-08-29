Ο λιμένας Σύμης μετονομάζεται σε «Νεκτάριος Σαντορινιός»

Η Σύμη δίνει το όνομα του Νεκτάριου Σαντορινιού στο λιμάνι της, το οποίο θα μετονομαστεί σε Επιβατικός-Εμπορικός Λιμένας Σύμης «Νεκτάριος Σαντορινιός», από τον Δήμο Σύμης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.

Όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχετική ανακοίνωση η απόφαση «είναι μια έμπρακτη αναγνώριση του σημαντικού έργου του αείμνηστου συντρόφου μας, ο οποίος άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του με τη δράση και τον αγώνα που έδωσε για την ευημερία και την πρόοδο των νησιωτών μας.

»Σε δύσκολους καιρούς, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, με την αγάπη και τη φροντίδα του για τα νησιά, έδειξε ότι όχι μόνο ήταν αναγκαία, αλλά ήταν και εφικτή μια πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες του».

Η τελετή ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπως και στο Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός» με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών», που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα την ίδια μέρα.

Στο Συμπόσιο θα αποστείλει χαιρετισμό και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.