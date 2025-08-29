Logo Image

Β. Κικίλιας: Νέες εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες μέσω του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές

Ναυτιλία

Ναυτιλία

Οι προσφορές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν μετακινήσεις για νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς και άτομα με αναπηρία 67% και άνω, δύο φορές τον μήνα και έκπτωση 50% για τρίτεκνες οικογένειες

Νέες παροχές και εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες, στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν:

  • Δωρεάν μετακινήσεις (με συνοδό και όχημα) για νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς και άτομα με αναπηρία 67% και άνω, δύο φορές τον μήνα.
  • Έκπτωση 50% για τρίτεκνες οικογένειες.
  • Δωρεάν εισιτήρια για αθλητές ερασιτεχνικών σωματείων.
  • Δωρεάν μετακινήσεις για στελέχη του Λιμενικού Σώματος από και προς την υπηρεσία τους.
  • Έκπτωση 50% για συνταξιούχους του ΝΑΤ.

«Η νησιωτικότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα» επισήμανε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη.

