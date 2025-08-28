Grimaldi: Παρέλαβε το «Grande Shanghai», πλοίο νέας γενιάς Ammonia Ready

Ο Όμιλος Grimaldi παρέλαβε το Grande Shanghai, το πρώτο από τα δέκα πλοία νέας γενιάς για μεταφορά αυτοκινήτων και φορτηγών, που ναυπηγούνται στην China Merchants Heavy Industries Jiangsu. Τα πέντε πρώτα της σειράς θα μεταφέρουν 9.000 μονάδες ισοδύναμες αυτοκινήτων (CEU), ενώ τα επόμενα πέντε θα φτάνουν τις 9.800 CEU.

Μετά το Grande Tianjin, που παραδόθηκε στις αρχές Αυγούστου, το Grande Shanghai αποτελεί το δεύτερο πλοίο της σειράς Ammonia Ready στον στόλο της Grimaldi. Σύμφωνα με την εταιρεία, καταναλώνει 50% λιγότερο καύσιμο σε σχέση με πλοία προηγούμενης γενιάς.

Σχεδιασμένο σε συνεργασία με το ναυπηγείο Knud E. Hansen, το πλοίο έχει μήκος 220 μέτρα, πλάτος 38 μέτρα, ολική χωρητικότητα 91.611 τόνους και ταχύτητα πλεύσης 18 κόμβους. Διαθέτει 14 καταστρώματα και δυνατότητα μεταφοράς τόσο ηλεκτρικών όσο και συμβατικών οχημάτων.

Ο σχεδιασμός του Grande Shanghai είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Grimaldi και της εταιρείας ναυτικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής Knud E. Hansen.

Το Grande Shanghai έχει λάβει την πιστοποίηση Ammonia Ready από το Ιταλικό Ναυτικό Μητρώο (RINA),που βεβαιώνει ότι μπορεί να μετατραπεί ώστε να χρησιμοποιεί αμμωνία ως εναλλακτικό καύσιμο μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη πράσινη τεχνολογία που έχει υιοθετηθεί σε αυτό το καινοτόμο πλοίο. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, το πλοίο έχει επίσης λάβει τις πιστοποιήσεις Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration και Comfort Noise Port.

Το Grande Shanghai είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες λιθίου μεγάλης χωρητικότητας, συνολικής ισχύος 5 MWh, και μπορεί επίσης να τροφοδοτείται από την ξηρά κατά τη διάρκεια των στάσεων του σε λιμάνια (cold ironing) που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή. Και τα δύο συστήματα επιτρέπουν μηδενικές εκπομπές κατά τη διάρκεια των στάσεων σε λιμάνια.

Το πλοίο χρησιμοποιεί όλες τις καλύτερες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της ενέργειας: από 2.500 τετραγωνικά μέτρα ηλιακών πάνελ έως επιστρώσεις σκάφους με βάση το πυρίτιο για τη μείωση της αντίστασης, έξυπνους ελέγχους εξαερισμού και κλιματισμού.

Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος κινητήρας του διαθέτει σύστημα καθαρισμού καυσαερίων για τη μείωση των εκπομπών οξειδίου του θείου (SOx) και σωματιδίων (PM), καθώς και επιλεκτική καταλυτική μείωση για τον περιορισμό των εκπομπών οξειδίου του αζώτου (NOx) κάτω από τα επίπεδα TIER III.

«Ο Όμιλος Grimaldi επιβεβαιώνει την ενεργή και ισχυρή δέσμευσή του στην οικολογική μετάβαση της ναυτιλίας»

«Ο Όμιλος Grimaldi επιβεβαιώνει την ενεργή και ισχυρή δέσμευσή του στην οικολογική μετάβαση της ναυτιλίας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Emanuele Grimaldi. «Πριν από δυόμισι χρόνια, όταν υπογράψαμε την παραγγελία για αυτές τις δέκα εξαιρετικές νέες μονάδες, επιλέξαμε αποφασιστικά να επενδύσουμε σε ένα μέλλον χωρίς άνθρακα, εστιάζοντας σε εναλλακτικά καύσιμα όπως η αμμωνία. Μια επένδυση που συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε σθεναρά, καθώς πιστεύουμε ότι για να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στον τομέα μας, είναι απαραίτητο να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς με τον ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Με πλοία τελευταίας τεχνολογίας όπως το Grande Shanghai, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία με ποιότητα, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα».

Το Grande Shanghai θα πραγματοποιήσει το παρθενικό του ταξίδι στη γραμμή Ανατολική Ασία – Ανατολική Αφρική, που ξεκίνησε η Grimaldi Group τον περασμένο Ιούνιο και βρίσκεται τώρα στην τρίτη της αναχώρηση. Φορτωμένο με 7.000 γραμμικά μέτρα νέων τροχοφόρων μονάδων φορτίου (συμπεριλαμβανομένων φορτηγών, ρυμουλκών, λεωφορείων, τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων), το πλοίο θα αναχωρήσει από το κινεζικό λιμάνι Taicang στις αρχές Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα προσεγγίσει τη Μομπάσα (Κένυα) και το Νταρ ες Σαλάμ (Τανζανία).

Στο μέλλον, το Grande Shanghai αναμένεται να ενισχύσει τις υπηρεσίες της Grimaldi που ειδικεύονται στη μεταφορά οχημάτων μεταξύ Ανατολικής Ασίας και Βόρειας Ευρώπης. Τα άλλα 15 PCTC Ammonia Ready πλοία που βρίσκονται υπό κατασκευή για τον ναυτιλιακό όμιλο με έδρα τη Νάπολη — με προγραμματισμένη παράδοση μεταξύ 2025 και 2027 — θα χρησιμοποιηθούν επίσης σε δρομολόγια που εξυπηρετούν την Ασία.