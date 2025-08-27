Ούριος άνεμος στην αγορά δεξαμενόπλοιων

Σε έντονα ανοδική τροχιά κινείται το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου η παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων, με τα ναύλα να ενισχύονται σε βασικούς τύπους πλοίων λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, ανακατατάξεων στις εμπορικές ροές και περιορισμένης προσφοράς χωρητικότητας.

Τα tankers τύπου suezmax, aframax και VLCC καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις, με επίκεντρο τη λεκάνη του Ατλαντικού, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενώ η ενισχυμένη παραγωγή από κορυφαίους εξαγωγείς και οι υπερμακρινές διαδρομές προς την Ασία διατηρούν τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα και δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας για περαιτέρω άνοδο.

Η πορεία των ναύλων

Σύμφωνα με τη ναυλομεσιτική εταιρεία Xclusiv Shipbrokers, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα ναύλα σε βασικούς τύπους δεξαμενόπλοιων, με την αγορά να επηρεάζεται από γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλαγές στις εμπορικές ροές και περιφερειακές ανισορροπίες.

Τα δεξαμενόπλοια τύπου suezmax σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση, εκτοξευόμενα από τα 27.500 δολάρια την ημέρα στις αρχές Ιουλίου σε περισσότερα από 62.000 δολάρια την ημέρα στις 22 Αυγούστου, λόγω της εκτροπής των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Καζακστάν προς τον τερματικό CPC στο Νοβοροσίσκ, γεγονός που ενίσχυσε τη ζήτηση γι’ αυτόν τον τύπο πλοίου έναντι των aframaxes.

Ανοδική πορεία είχαν και τα πλοία τύπου aframax, τα οποία μετά την πτώση τους στα χαμηλά των 23.200 δολαρίων την ημέρα στα τέλη Ιουλίου, ανέκαμψαν πάνω από τα 35.000 δολάρια την ημέρα στα μέσα Αυγούστου, υποστηριζόμενα από αυξημένη δραστηριότητα στη λεκάνη του Ατλαντικού.

Τα VLCC κατέγραψαν επίσης άνοδο, από τα 30.000 δολάρια την ημέρα τον Ιούλιο σε περισσότερα από 47.000 δολάρια την ημέρα στα τέλη Αυγούστου, με ώθηση από αυξημένες μεταφορές μεγάλων αποστάσεων προς την Ινδία και πιθανές κινήσεις δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων από την Κίνα. Όπως επισημαίνει η Clarksons Securities, η μειωμένη διαθεσιμότητα VLCC στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε άνοδο των ναύλων, καθώς η αυξημένη ζήτηση ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Σύμφωνα με τους ναυλομεσίτες, τα ημερήσια έσοδα για σύγχρονα πλοία στη spot αγορά έχουν ενισχυθεί κατά 25%, φθάνοντας και τα 57.000 δολάρια την ημέρα, λόγω της έντονης ναυλωτικής δραστηριότητας για φορτία στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αναλυτές και μεσίτες επισημαίνουν ότι οι λίστες χωρητικότητας είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με τον μέσο όρο του 2024. Μόλις 27 πλοία ήταν διαθέσιμα 15 ημέρες μετά τη Φουτζάιρα, έναντι 41 κατά μέσο όρο πέρυσι.

Η Sentosa Ship Brokers σημειώνει ότι οι περισσότερες αποστολές για τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου έχουν ήδη καλυφθεί, με το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάζοντος τονάζ να έχει απορροφηθεί τον Αύγουστο. Με τις λίστες πλοίων περιορισμένες και την ισορροπία προσφοράς – ζήτησης να παραμένει αμετάβλητη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τη ναυλομεσιτική εταιρεία Gibsons, 40 VLCC έχουν ήδη δεσμευθεί για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ εκτιμάται ότι θα προστεθούν περίπου 10 φορτία ακόμη, εφόσον δεν καλυφθούν από τοπικά πλοία ή μεγάλους ομίλους πλοιοκτητών. Το κλίμα παραμένει θετικό και οι τιμές spot κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα.

Η θετική αυτή τάση αποτυπώθηκε και στις μετοχές των ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες την περασμένη εβδομάδα σημείωσαν μέση άνοδο 4%, με τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου να κερδίζουν 9% και τα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου 8%.

Η επόμενη μέρα

Η Clarksons Securities προβλέπει ότι οι εξαγωγές αργού της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να αυξηθούν πάνω από τα 800 χιλ. βαρέλια την ημέρα, λόγω υψηλότερης παραγωγής και μειωμένης εγχώριας ζήτησης.

Η μεταφορά αυτού του όγκου θα απαιτούσε περίπου 20 VLCC, δηλαδή το 1,5% του παγκόσμιου στόλου, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει τα ημερήσια έσοδα προς τα 63.000 δολάρια.

Παράλληλα η αυξημένη παραγωγή στον Ατλαντικό, κυρίως από Βραζιλία και Γουιάνα, σε συνδυασμό με τη σπάνια έκπτωση των τιμών των συμβολαίων του brent σε σχέση με τις τιμές αναφοράς του Ντουμπάι, διευρύνουν το αρμπιτράζ μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει τις ροές VLCC σε υπερμακρινές διαδρομές από τη λεκάνη του Ατλαντικού προς την Ασία, διατηρώντας τη ζήτηση και τα ναύλα σε υψηλά επίπεδα.

Η δυναμική αυτή καταδεικνύει ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους πλοιοκτήτες αυτήν την περίοδο εμφανίζονται στα δεξαμενόπλοια τύπου suezmax, aframax και VLCC, όπου η ζήτηση και οι γεωοικονομικές συνθήκες ενισχύουν τα ναύλα.