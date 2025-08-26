Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: «Ναι» στην πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας – «Να υιοθετηθεί ταχύτατα»

Χαρακτηρίζοντάς την ως καίριο εργαλείο για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των ευρωπαϊκών ναυπηγείων και των βιομηχανιών θαλάσσιου εξοπλισμού, η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας

Σύμφωνα με την Ένωση, η πρόταση αυτή απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου για στοχευμένες επενδύσεις σε έναν στρατηγικό τομέα που επηρεάζει άμεσα:

Την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών,

Την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, και

Την ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, το Ταμείο μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για:

Τον εκσυγχρονισμό υποδομών στα μεγάλα και περιφερειακά ναυπηγεία,

Την ανάπτυξη τεχνολογιών «πράσινης ναυπηγικής» και εξοπλισμών μηδενικών ρύπων,

Την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας ελληνικών κατασκευαστών, και

Τη διατήρηση και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Επίσης, η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων αξιολογεί θετικά τους βασικούς πυλώνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για:

1.Τη στήριξη της πράσινης μετάβασης – Χρηματοδότηση επενδύσεων, καινοτομίας και εκσυγχρονισμού στη ναυπηγική και τις θαλάσσιες τεχνολογίες, στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.

2.Την Ευρωπαϊκή προτίμηση – Πλαίσιο που δίνει προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της ΕΕ, προστατεύοντας την τεχνολογική κυριαρχία και διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

3.Τη στρατηγική διάσταση ασφάλειας – Αναγνώριση του ρόλου του ναυπηγικού τομέα στην άμυνα, την πολιτική ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού.

Να προχωρήσουν ταχύτατα στην υιοθέτηση της πρότασης

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν ταχύτατα στην υιοθέτηση της πρότασης και να ενισχύσουν τις διατάξεις της, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ναυπηγικός κλάδος θα αξιοποιήσει πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό του, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή & Βιομηχανική Στρατηγική πρέπει να συμπεριλάβει ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο για τα ναυπηγεία, συνδυάζοντας πόρους από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία και ιδιωτικές επενδύσεις, ώστε η ελληνική και ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία να παραμείνει παγκοσμίως ανταγωνιστική.

Π. Ξενοκώστας: Για την Ελλάδα, σημαίνει επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης

Δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, κ. Πάνου Ξενοκώστα:

«Η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον ναυπηγικό κλάδο να επιταχύνει τον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό του μετασχηματισμό. Για την Ελλάδα, σημαίνει επενδύσεις που αναβαθμίζουν τις υποδομές, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ενισχύουν την παρουσία μας σε διεθνές επίπεδο.

Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τη ναυπηγική της βιομηχανία, αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό της ρόλο για την ασφάλεια, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.

Σύγχρονοι ναυπηγικοί και λιμενικοί κόμβοι σημαίνουν πρωτοπορία στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, στην αμυντική βιομηχανία, στην ενεργειακή μετάβαση και στον μετασχηματισμό, καθώς και στις ολοκληρωμένες λύσεις λιμενικής και εφοδιαστικής υποστήριξης διττού ρόλου.

Τα επόμενα χρόνια, η ανεξαρτησία των χωρών θα καθοριστεί από την ανάπτυξη ανταγωνιστικών βιομηχανικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων με εξαγωγικό πρόσημο, αλλά και από την εγκαθίδρυση στρατηγικών υποδομών υψηλής γεωπολιτικής αξίας, ικανών να διαμορφώσουν ένα πλέγμα συνεργασιών με βάθος και σταθερή παραγωγική βάση.»