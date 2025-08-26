Σημάδια βελτίωσης για την αγορά LPG

Αισιόδοξος για την πορεία της αγοράς LPG εμφανίστηκε ο επικεφαλής της StealthGas, Χάρης Βαφειάς, τονίζοντας ότι μετά το δύσκολο ξεκίνημα της χρονιάς το κλίμα έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή του με φόντο την παρουσίαση των ισχυρών αποτελεσμάτων από την εισηγμένη για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ παρέμεινε βέβαιος ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς είναι θετικά.

«Τα έσοδα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, φτάνοντας σε νέο ρεκόρ», επεσήμανε και πρόσθεσε ότι την ίδια στιγμή η εταιρεία ολοκλήρωσε την απομόχλευση του ισολογισμού της, αποπληρώνοντας 86 εκατ. δολάρια σε δανειακές υποχρεώσεις μέσα στο 2025 και συνολικά σχεδόν 350 εκατ. δολάρια από το 2023». Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, κανένα από τα 29 πλήρως ιδιόκτητα πλοία της εταιρείας δεν έχει πλέον τραπεζικές υποχρεώσεις, γεγονός που ενισχύει την ευελιξία και τη χρηματοοικονομική ισχύ του ομίλου.

Ο κ. Βαφειάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο πρόσφατο περιστατικό με το LPG carrier «Eco Wizard» στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, όπου σημειώθηκαν εκρήξεις κατά τη διάρκεια φόρτωσης αμμωνίας. «Το περιστατικό θα κρατήσει το πλοίο εκτός απασχόλησης για ένα διάστημα, επηρεάζοντας μέρος των εσόδων μας. Δεσμευόμαστε για την ταχεία αποκατάσταση και παραμένουμε βέβαιοι ότι τα θεμελιώδη της αγοράς LPG είναι θετικά», ανέφερε.

Ισχυρή κερδοφορία

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η StealthGas κατέγραψε καθαρά κέρδη 20,4 εκατ. δολ., αυξημένα κατά 45% σε σχέση με το α’ τρίμηνο (14,1 εκατ.), αν και λίγο χαμηλότερα από το ρεκόρ των 25,8 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα έσοδα έφτασαν σε υψηλά όλων των εποχών, στα 47,2 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 13% σε ετήσια βάση, ενώ τα ημερήσια έσοδα από χρονοναυλώσεις (TCE) βελτιώθηκαν σε όλα σχεδόν τα μεγέθη στόλου. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 19,7 εκατ. δολάρια, επίσης το υψηλότερο επίπεδο που έχει επιτευχθεί ποτέ.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,55 δολάρια (0,59 δολάρια σε προσαρμοσμένη βάση) και το EBITDA ανήλθε σε 26,9 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εταιρεία διατηρεί υψηλή κάλυψη απασχόλησης: περίπου το 70% των ημερών του στόλου για το 2025 είναι ήδη «κλεισμένο» με συμβόλαια, αποφέροντας 155 εκατ. δολάρια σε μελλοντικά έσοδα.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η StealthGas εμφάνισε καθαρά κέρδη 34,5 εκατ. δολαρίων, έναντι 43,5 εκατ. δολ. το 2024, με τα έσοδα να φτάνουν τα 89,3 εκατ. δολάρια από 83,4 εκατ. δολ. πέρυσι.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,93 δολ., έναντι 1,20 δολ. την προηγούμενη χρονιά, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 37,9 εκατ. δολάρια.

Τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα ταξιδιών αυξήθηκαν λόγω περισσότερων ημερών στη spot αγορά και υψηλότερων τιμών καυσίμων, ενώ το κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών συνέβαλε στην άνοδο των εξόδων λειτουργίας πλοίων.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία κατόρθωσε να περιορίσει τα γενικά και διοικητικά έξοδα και να μειώσει δραστικά τα χρηματοοικονομικά έξοδα χάρη στην απομόχλευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισηγμένη ναυτιλιακή διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα ύψους 87,3 εκατ. δολ., ποσό που -όπως τονίζεται- της επέτρεψε να αποπληρώσει όλες τις δανειακές της υποχρεώσεις και να προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών. Από το 2023 έχει διαθέσει συνολικά 21,2 εκατ. δολάρια για επαναγορές, εκ των οποίων 1,8 εκατ. δολ. μόνο το 2025.

Η στρατηγική αυτή ενισχύει την αξία για τους μετόχους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι ο στόλος παραμένει απαλλαγμένος από βάρη, αυξάνοντας την ικανότητα της εταιρείας να εκμεταλλευτεί μελλοντικές ευκαιρίες.

Ναυλώσεις

Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα νέες ναυλώσεις, μεταξύ των οποίων 12μηνες παρατάσεις για τα LPG carriers «Eco Blizzard», «Eco Galaxy» και «Eco Royalty», αλλά και νέα συμβόλαια για τα «Gas Astrid» και «Eco Sorcerer». Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη σταθερότητα του χαρτοφυλακίου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πώληση του πλοίου «Gas Cerberus», ενώ προχωρά και η συμφωνία για την πώληση του «Gas Elixir», με την παράδοση στους νέους ιδιοκτήτες να αναμένεται έως τον Νοέμβριο του 2025.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η πλήρης ενσωμάτωση των «Eco Lucidity» και «Gas Haralambos» στο 100% του στόλου, μετά την εξαγορά των μεριδίων από εταίρους σε joint ventures.

Outlook

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Βαφειάς τόνισε ακόμη ότι η εποχικά αδύναμη θερινή περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, με την εταιρεία να προσδοκά αυξημένη ναυλομεσιτική δραστηριότητα στο δ’ τρίμηνο. «Τα θεμελιώδη παραμένουν ευνοϊκά για την αγορά LPG. Είμαστε σε πλεονεκτική θέση να επωφεληθούμε από την αυξανόμενη ζήτηση», υπογράμμισε.

Η StealthGas, με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους μικρού και μεσαίου μεγέθους LPG carriers παγκοσμίως, συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, κερδοφορία και στρατηγική κάλυψη απασχόλησης, προσφέροντας ασφάλεια στους μετόχους και ανταγωνιστικότητα στην αγορά.