Ιταλία: Προσάραξη κρουαζιερόπλοιου με 8.585 επιβαίνοντες στα ανοιχτά του νησιού Πόντσα

Το κρουαζιερόπλοιο «MSC World Europa» προσάραξε στα ανοιχτά του ιταλικού νησιού Πόντσα, μεταξύ Ρώμης και Νάπολης, λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Στο πλοίο επιβαίνουν 8.585 άτομα – μεταξύ των οποίων 6.500 επιβάτες και πάνω από 2.000 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή, η κατάσταση στο πλοίο δεν εμπνέει κινδύνους. Οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες στη θάλασσα είναι ευνοϊκές και οι προμήθειες στο πλοίο εξασφαλίζονται με τη βοήθεια γεννητριών.

Το πλοίο με σημαία Μάλτας, ιδιοκτησίας της MSC Cruises, βρισκόταν εν πλω από τη Γένοβα προς τη Νάπολη όταν ανέφερε ηλεκτρικό πρόβλημα με τις μηχανές του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, δύο ρυμουλκά πρόκειται να ρυμουλκήσουν το πλοίο στη Νάπολη.

Η Ιταλική ακτοφυλακή έστειλε δύο περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο στην περιοχή, για προληπτικούς λόγους.