Ανισορροπίες και αβεβαιότητα στην αγορά της μεταφοράς οχημάτων μέσω θαλάσσης

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς οχημάτων διά θαλάσσης, με την Ασία και την Ευρώπη σε διαφορετικό μήκος κύματος.

Τα στοιχεία για το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2025 δείχνουν πως η παγκόσμια αγορά μεταφοράς αυτοκινήτων βρίσκεται σε φάση έντονης κινητικότητας, με την Ασία να πρωταγωνιστεί στις εξαγωγές, ιδιαίτερα μέσω της Κίνας, και την Ευρώπη να αντιμετωπίζει αβεβαιότητα λόγω δασμών στις ΗΠΑ.

Η νορβηγική Hοegh Autoliners κατέγραψε άλμα 47% στους όγκους από την Ασία, φτάνοντας τα 2 εκατ. ceu το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αντίθετα, οι ροές από τον Ατλαντικό μειώθηκαν κατά 2%, οδηγώντας σε αυξημένα «κενά» ταξίδια και υψηλότερα κόστη καυσίμων και ναυλώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος, Andreas Enger, παραδέχθηκε ότι η ανισορροπία είναι το τίμημα για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου συμβολαίων της εταιρείας, μέχρι την παράδοση νέων πλοίων Aurora-class διπλού καυσίμου που θα περιορίσουν τις δαπάνες.

Καθεστώς αναμονής για τους εξαγωγείς

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγείς αυτοκινήτων της Ευρώπης βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής. Όπως επισημαίνει ο Lasse Kristoffersen, CEO της Wallenius Wilhelmsen, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ε.Ε. για δασμούς 15%, αυτοί δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί, αφήνοντας πελάτες όπως η Volvo, η BMW και η Mercedes-Benz εκτεθειμένους στο 27,5%. «Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιο θα είναι το επίπεδο των δασμών. Ούτε οι πελάτες μας το γνωρίζουν», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι ροές προς τις ΗΠΑ παρουσίασαν επιβράδυνση στην αρχή του δεύτερου τριμήνου πριν ανακάμψουν σταδιακά.

Όπως αναφέρουν αναλυτές, η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει μια αγορά PCTC (Pure Car Truck Carrier) με ισχυρή ζήτηση από την Ασία, αλλά με σημαντικές προκλήσεις στο σκέλος των ευρωπαϊκών εξαγωγών, όπου η αβεβαιότητα για τους αμερικανικούς δασμούς συνεχίζει να επιβαρύνει τον προγραμματισμό ναυτιλιακών εταιρειών και αυτοκινητοβιομηχανιών.