Συνέντευξη – Δ. Απέργης (ΟΛΚΕ): Τα 132 εκατ. ευρώ που αναβαθμίζουν Κέρκυρα, Παξούς και Διαπόντια Νησιά

Σε τροχιά υλοποίησης έργων υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 132 εκατ. ευρώ, εισέρχεται ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) υπό τη διοίκηση του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Δημήτρη Απέργη.

Ο φιλόδοξος σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή της μαρίνας mega yachts, νέων λιμένων σε Οθωνούς, Μαθράκι και Λευκίμμη, καθώς και νέων επιβατικών σταθμών σε Κέρκυρα και Λευκίμμη. Παράλληλα, προωθούνται μελέτες και επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, όπως η ηλεκτροδότηση πλοίων από την ξηρά, με στόχο τη μετατροπή της Κέρκυρας και των γύρω νησιών σε πρότυπο υποδομών και υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως επισημαίνει ο νέος διευθύνων σύμβουλος, «η αρμοδιότητά μας δεν περιορίζεται μόνο στον κεντρικό λιμένα της Κέρκυρας, αλλά επεκτείνεται σε 36 λιμενικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν τα Διαπόντια Νησιά, τους Παξούς και τους Αντίπαξους».

Ολόκληρη η συνέντευξη

Κύριε Απέργη, αναλαμβάνετε τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας και επενδύσεων. Ποιο είναι το βασικό σας όραμα για τα λιμάνια της Κέρκυρας και τα Διαπόντια Νησιά;

«Η ανάληψη των καθηκόντων μου συμπίπτει με μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο για τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, κατά την οποία οι επενδύσεις και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το βασικό μου όραμα είναι το λιμάνι της Κέρκυρας -αλλά και όλα τα λιμάνια που υπάγονται στην αρμοδιότητά μας- να αποτελέσουν πρότυπα υποδομών και παροχής υπηρεσιών, αναφοράς όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Λιμένας Κέρκυρας αποτελεί μία από τις κύριες πύλες εισόδου στην Ελλάδα από την Κεντρική Ευρώπη, χάρη στη στρατηγική του θέση στην Αδριατική. Με την ισχυρή θαλάσσια σύνδεση με την Ιταλία και τη διαρκή ενίσχυση της παρουσίας του στον θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα, έχει εξελιχθεί σε κεντρικό κόμβο της Μεσογείου. Η σημασία του δεν περιορίζεται στη γεωγραφική του θέση: σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που παρουσιάστηκε στην ημερίδα του ΟΛΚΕ τον φετινό Φεβρουάριο, η δραστηριότητα της κρουαζιέρας αποφέρει ετησίως περίπου 193 εκατ. ευρώ σε τοπικό επίπεδο και στηρίζει περισσότερες από 4.500 θέσεις εργασίας».

Με δεδομένο το τεχνικό σας υπόβαθρο ως πολιτικός μηχανικός, πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε τον τεχνικό σχεδιασμό και την ποιότητα υλοποίησης λιμενικών έργων;

«Όλες οι υπηρεσίες της ΟΛΚΕ Α.Ε. είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένος. Ειδικά η τεχνική υπηρεσία αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη λειτουργία και την αναβάθμιση κάθε λιμενικής υποδομής. Στόχος μου είναι να τη μετατρέψουμε σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό, ικανό να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που θα ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες του λιμένα και των επισκεπτών του. Η αρμοδιότητά μας δεν περιορίζεται μόνο στον κεντρικό λιμένα της Κέρκυρας, αλλά επεκτείνεται σε 36 λιμενικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν τα Διαπόντια Νησιά, τους Παξούς και τους Αντίπαξους».

Πρόσφατα υπογράφηκε η συμφωνία παραχώρησης της νέας μαρίνας mega yachts. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και ποια θα είναι η πολλαπλασιαστική του επίδραση στην τοπική οικονομία;

«Η νέα Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών στο λιμάνι της Κέρκυρας, προϋπολογισμού άνω των 89 εκατ. ευρώ, αποτελεί την πρώτη υποδομή αυτού του επιπέδου στο Ιόνιο και θα εξυπηρετεί έως 410 σκάφη μήκους έως 140 μέτρων. Η παρουσία της θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής με μια υπηρεσία που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε, τοποθετώντας την Κέρκυρα στον διεθνή χάρτη του luxury yachting. Η λειτουργία της μαρίνας θα δημιουργήσει νέες, εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας, προσελκύοντας προσωπικό και επαγγέλματα που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν στα Ιόνια νησιά. Παράλληλα, θα προσφέρει σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη μέσα από τη συμφωνία υποπαραχώρησης (9,7 εκατ. ευρώ upfront και 7,77% επί του κύκλου εργασιών) και θα δώσει ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα».

Σε τι στάδιο βρίσκονται οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των επιβατικών τερματικών και των υποδομών κρουαζιέρας; Υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω επεκτάσεις, λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης;

«Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελούν συνέχεια της σταθερά ανοδικής επενδυτικής πορείας της τελευταίας δεκαετίας, με εστίαση στον εκσυγχρονισμό, στη βιωσιμότητα και στον ποιοτικό θαλάσσιο τουρισμό. Βρισκόμαστε στη φάση μελετών για νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας, καθώς και για διακριτό σταθμό εκτός Σένγκεν, το κόστος των οποίων ανήλθε σε 700 χιλ. ευρώ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, που θα αποσυμφορήσουν τον υφιστάμενο σταθμό και θα εξασφαλίσουν ορθότερη κατανομή ροών, δηλαδή δύο νέοι επιβατικοί σταθμοί στον λιμένα Κέρκυρας. Την ίδια στιγμή, προχωρούν νέοι επιβατικοί σταθμοί στον Γάιο, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και η παράδοσή του θα γίνει το επόμενο διάστημα, καθώς και η μελέτη για τον σταθμό στη Λευκίμμη και εκσυγχρονισμοί σε απομακρυσμένα σημεία (Διαπόντια Νησιά, Άγιος Στέφανος, Λευκίμμη). Ο σχεδιασμός συμπληρώνεται με τις νέες μαρίνες (Σπηλιά, Ημερολιά, Λάκκα Παξών) και την υποπαραχώρηση της μαρίνας mega yachts, ώστε το δίκτυο υποδομών να υποστηρίζει αυξημένα το homeporting/turnarounds».

Το λιμάνι της Κέρκυρας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο DECOMPRES για την ηλεκτροδότηση των πλοίων από την ξηρά. Πώς προχωρά η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας;

«Η εφαρμογή του έργου DECOMPRES προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των τεχνικών μελετών και διαμόρφωσης των υποδομών που θα υποστηρίξουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά. Για πρώτη φορά, τα πλοία που ελλιμενίζονται στην Κέρκυρα θα μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους, εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης μηχανών και μηδενίζοντας τις εκπομπές ρύπων στον ιστό του λιμένα. Επίσης, προβλέπονται ηλεκτρικά οχήματα για τις μετακινήσεις υπηρεσιών, φωτισμός με ηλιακή ενέργεια που επεκτείνεται για να καλύψει το σύνολο του δικτύου, καθώς και πρακτικές εξοικονόμησης/κυκλικής διαχείρισης».

Στο λιμάνι της Λευκίμμης προωθείται ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό έργο. Ποιο είναι το τεχνικό και λειτουργικό του περιεχόμενο και πότε αναμένεται η ολοκλήρωσή του;

«Για το λιμάνι της Λευκίμμης έχουν ολοκληρωθεί η μελέτη και ο συνολικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών όρων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού. Παράλληλα, συντάσσονται τα τεχνικά τεύχη που θα επιτρέψουν την προκήρυξη του έργου στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ο εκτιμώμενος ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 2-3 έτη από την έναρξη της υλοποίησης».

Στους Παξούς και στα Διαπόντια Νησιά δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές λιμενικές παρεμβάσεις τον τελευταίο χρόνο. Υπάρχει πρόθεση ή σχέδιο για έργα μικρής κλίμακας ή βελτιώσεις προσβασιμότητας;

«Η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς στους Παξούς έχουν υλοποιηθεί και προγραμματιστεί σημαντικές παρεμβάσεις. Στον Γάιο ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο νέος επιβατικός σταθμός, ενώ επίκειται η μεταφορά του λιμεναρχείου στο νέο λιμάνι, στο κτίριο που απελευθερώνεται. Έχουν τοποθετηθεί πλωτές προβλήτες για την εξυπηρέτηση επισκεπτών και επιβατών, ενώ πραγματοποιείται ασφαλτόστρωση τμημάτων που χρήζουν βελτίωσης στην περιοχή του νέου λιμένα, με την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών να προγραμματίζεται μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, εκπονούνται μελέτες για έργα στη Λάκκα και στον Λογγό. Στα Διαπόντια Νησιά, για τους Οθωνούς και το Μαθράκι επίκειται η κατασκευή νέων λιμένων, ενώ προς το παρόν πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Στην Ερείκουσα ήδη τοποθετούνται νέοι, σύγχρονοι σταθμοί (pillar) για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση σκαφών, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και τους χρήστες του λιμένα».

Ποια είναι τα επόμενα μεγάλα έργα που σχεδιάζετε για την επόμενη τριετία;

«Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται σημαντικά έργα που ενισχύουν τη θέση της Κέρκυρας και των γύρω νησιών στον θαλάσσιο τουρισμό και στις μεταφορές. Στα Διαπόντια Νησιά, μετά τον νέο λιμένα στην Ερείκουσα, ακολουθούν οι λιμένες Οθωνών (προϋπολογισμού 9,9 εκατ. ευρώ) και Μαθρακίου (προϋπολογισμού 15,9 εκατ. ευρώ). Στην Κέρκυρα δρομολογείται ο λιμένας Λευκίμμης (προϋπολογισμού 6-7 εκατ. ευρώ), ενώ στον τουρισμό ξεχωρίζουν η μαρίνα Ημερολιάς Κασσιόπης, το τουριστικό καταφύγιο Σπηλιάς και η μαρίνα mega yachts (89 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, θα κατασκευαστούν τρεις νέοι επιβατικοί σταθμοί, δύο στον κεντρικό λιμένα και ένας στη Λευκίμμη, συνολικού κόστους 10 εκατ. ευρώ».