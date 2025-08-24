Νέες τακτικές αλλοίωσης δεδομένων με χειραγώγηση του AIS από τα «σκιώδη» τάνκερ

Μια νέα ανησυχητική τάση στη ναυτιλιακή βιομηχανία έρχεται στο φως, καθώς δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» χειραγωγούν τα στοιχεία τους στο Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (Automatic Identification System – AIS), εμφανιζόμενα ως πλοία χωρίς εθνικότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List, τουλάχιστον επτά πλοία από τον Ιούνιο έχουν τροποποιήσει τον αριθμό MMSI (Mobile Maritime Service Identity), χρησιμοποιώντας κωδικούς που δεν έχουν αποδοθεί σε καμία χώρα.

Ο MMSI είναι ο μοναδικός εννεαψήφιος αριθμός που ανατίθεται από κάθε νηολόγιο και αποκαλύπτει τη σημαία του πλοίου. Για παράδειγμα, το πρόθεμα «247» αντιστοιχεί στην Ιταλία και το «261» στην Πολωνία. Ωστόσο, αρκετά πλοία που συνδέονται με κυρώσεις άρχισαν να εκπέμπουν με το «646», το οποίο είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο.

Πρακτικές

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το product tanker «Symphony» (IMO: 9309588), που από τον Ιούνιο μεταδίδει ψεύτικους MMSI με το «646», ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί και πλαστούς αριθμούς IMO.

Παρόμοια πρακτική ακολούθησε και το suezmax «Swiftsea Rider» (IMO: 9318539), το οποίο έχει ήδη δεχθεί κυρώσεις από Ηνωμένο Βασίλειο και Ε.Ε. Τον Ιούλιο, ενώ έπλεε από το Αιγαίο προς τη Θάλασσα του Μαρμαρά, εξέπεμπε ψεύτικους MMSI και στη συνέχεια φέρεται να «δήλωσε» σημαία Σουδάν.

Ο Ian Ralby, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναλύσεων IR Consilium, επισημαίνει ότι «αυτό είναι μια συνειδητή προσπάθεια αποφυγής κυρώσεων. Είναι γνωστή τακτική μεταξύ εγκληματιών, αλλά όχι επαρκώς κατανοητή από τις αρχές που προσπαθούν να την αποτρέψουν». Παράλληλα, ο ίδιος προσθέτει ότι «υπάρχει εκμετάλλευση της νομικής ασάφειας γύρω από την επιβολή των κυρώσεων, καθώς και γύρω από το πώς να χειριστούν οι αρχές πλοία με αμφιλεγόμενο καθεστώς σημαίας».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη Lloyd’s List, η χρήση πλαστών νηολογίων και η πρακτική του «flag hopping» -του φαινομένου δηλαδή μεταπήδησης πλοίων από τη μία σημαία στην επόμενη- αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο του «σκιώδους στόλου», που μεταφέρει πετρέλαιο χωρών υπό καθεστώς κυρώσεων. Η τάση αυτή όχι μόνο δυσκολεύει την ανίχνευση και τον έλεγχο των παράνομων μεταφορών, αλλά και αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.