Blue Star Mykonos: Προσωρινή απαγόρευση απόπλου λόγω βλάβης στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων

Απαγορεύθηκε προσωρινά ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίο «Blue Star Mykonos» από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος ελέγχου καυσαερίων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:15 το πρωί για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι, μεταφέροντας 665 επιβάτες, 122 Ι.Χ. οχήματα, 32 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο.

Οι επιβάτες ενημερώθηκαν από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για την καθυστέρηση, ενώ δρομολογούνται ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης ώστε το πλοίο να μπορέσει να αναχωρήσει με ασφάλεια.