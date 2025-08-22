Συνάντηση Στ. Γκίκα με Ιάπωνες βουλευτές: Βούληση για ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα

Τις ισχυρές οικονομικές σχέσεις και τους δεσμούς φιλίας που ενώνουν Ελλάδα και Ιαπωνία ανέδειξε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, κατά την συνάντηση που είχε με πενταμελή Ιαπωνική Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον βουλευτή και πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ryu Hirofumi.

Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Αθήνα κ. Koichi Ito.

«Προσβλέπουμε στην ενίσχυση και στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών μας σχέσεων με βάση την Κοινή Δήλωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 2023 οι ηγέτες των δύο χωρών μας και η οποία προσδίδει νέα δυναμική στις σχέσεις μας» ανέφερε ο υφυπουργός απευθυνόμενος προς την Ιαπωνική Αντιπροσωπεία κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ζητήματα που άπτονται του ναυτιλιακού τομέα ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην «πράσινη μετάβαση» της ναυτιλίας, στο πλαίσιο του ΙΜΟ, επισημαίνοντας: «Προσδοκούμε στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας Ελλάδος – Ιαπωνίας και στην αλληλοϋποστήριξη στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και εν όψει των διαδικασιών για την εκλογή του Συμβουλίου του ΙΜΟ, για την διετία 2026-2027, όπου Ελλάδα και Ιαπωνία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για Μέλη της “Κατηγορίας Α”. Και βεβαίως η συνεργασία μας θα επεκταθεί και στα λοιπά θέματα της κρίσιμης Συνόδου του Οργανισμού, το φθινόπωρο».

Από τις κορυφαίες επιλογές των Ελλήνων πλοιοκτητών για την κατασκευή νέων πλοίων

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στάθηκε στην επιλογή των Ιαπωνικών Ναυπηγείων από τους Έλληνες πλοιοκτήτες για κατασκευή και εργασίες αναβάθμισης και σημείωσε ότι η Ιαπωνία, μετά την Κίνα και την Νότια Κορέα, αποτελεί την 3η προτίμηση των Ελλήνων πλοιοκτητών για την κατασκευή νέων πλοίων, κυρίως Bulk Carriers και LNG. Υπογράμμισε δε ότι τα τελευταία 60 χρόνια πάνω από́ 1500 ποντοπόρα πλοία ελληνικών συμφερόντων έχουν κατασκευαστεί στην Ιαπωνία.

Υπογράμμισε επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα, το οποίο έχει θέσει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από την πλευρά της, η ιαπωνική αντιπροσωπεία εξέφρασε επίσης την βούληση για ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα, όπως και στα ζητήματα νέων τεχνολογιών, πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμφώνησε δε απολύτως με την αναγκαιότητα διασφάλισης της ασφαλούς και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Ο κ. Γκίκας σημείωσε τέλος ότι η Ιαπωνία έχει προταθεί να είναι η τιμώμενη χώρα στην ΔΕΘ το 2026, ενώ αναφέρθηκε στην περσινή επίσκεψη της ΑΕ Πριγκίπισσας Κάκο της Ιαπωνίας στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, που απετέλεσε μείζον γεγονός, με αφορμή την επέτειο των 125 χρόνων σύναψης διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.