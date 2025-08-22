Σε πλήρη εξέλιξη οι προετοιμασίες για το Olympic Yacht Show 2025

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για το Olympic Yacht Show 2025, το κορυφαίο ραντεβού της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας του yachting, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Olympic Marine στο Λαύριο.

Η φετινή διοργάνωση, αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, τόσο σε αριθμό σκαφών και εκθετών όσο και επισκεπτών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ήδη, κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς, ναυπηγεία, εισαγωγείς και εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου, έχουν δηλώσει συμμετοχή, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη τους στη δυναμική του θεσμού». Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς key players της βιομηχανίας, με πολλά μεγάλα ονόματα να επιστρέφουν και ανερχόμενες εταιρείες να λαμβάνουν ενεργή συμμετοχή.

Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες σκαφών και εκτιμήσεις για ρεκόρ επισκεψιμότητας

Για μία ακόμη χρονιά, το Olympic Yacht Show θα φιλοξενήσει παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες σκαφών, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της διοργάνωσης ως σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στον κόσμο του yachting: από καινοτόμα, υβριδικά μοντέλα μέχρι πολυτελή day cruisers και εντυπωσιακά Motor & Sailing yachts, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τον παλμό της αγοράς.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για νέα ρεκόρ επισκεψιμότητας, με επαγγελματίες και φίλους της θάλασσας να προγραμματίζουν από τώρα την παρουσία τους στο πολυαναμενόμενο γεγονός.