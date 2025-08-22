Θολό τοπίο για την πορεία της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη

«Νεφελώδης» φαίνεται ο ορίζοντας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης όσον αφορά την εξέλιξη της κρουαζιέρας το 2026.

Σε δηλώσεις του στέλεχος του ναυτιλιακού γραφείου «Κοσμάτος» που πρακτορεύει τα κρουαζιερόπλοια της εταιρείας Celestyal Cruises τόνισε ότι η (ήδη γνωστή) αναπροσαρμογή των δρομολογίων της εταιρείας για το 2026, με την απομάκρυνση της Θεσσαλονίκης, αποτελεί ισχυρό πλήγμα και έκρουσε κώδωνα κινδύνου ότι το 2026 προδιαγράφεται δύσκολη χρονιά, εκτιμώντας ότι δεν βλέπει περισσότερες από 40 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στην πόλη για την επόμενη χρονιά.

Στην ιστοσελίδα του ΟΛΘ δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη στοιχεία για τις αναμενόμενες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για το 2026.

Πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι οι δηλωμένες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για το 2026 μέχρι στιγμής αγγίζουν τις 60 και αναμένεται να αυξηθούν κατά τι. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η τάση είναι σαφώς καθοδική, καθώς για το σύνολο του 2025 είναι προγραμματισμένες 71 αφίξεις από 20 διαφορετικά κρουαζιερόπλοια, εκ των οποίων τα εννέα πιάνουν για πρώτη φορά στον ΟΛΘ, έναντι 81 προσεγγίσεων το 2024 και 68 το 2023.

Τα εν λόγω εννέα κρουαζιερόπλοια που δένουν φέτος για πρώτη φορά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προέρχονται τόσο από εταιρείες κρουαζιέρας που έχουν επί χρόνια τη Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμά τους, όσο και από τρεις εταιρείες που έρχονται φέτος για πρώτη φορά – συγκεκριμένα οι εταιρείες Astoria Grande, Emerald Cruises και Ritz Carlton.

Στο μεταξύ, το «Celestyal Infinity» που «έδεσε» χθες τα ξημερώματα στον ΟΛΘ μεταφέροντας 2.369 επιβάτες από ΗΠΑ, Καναδά και Βρετανία, θα ξαναδέσει στον ΟΛΘ στις 31 Αυγούστου, στις 6 και στις 25 Σεπτεμβρίου και στις 4 και 23 Οκτωβρίου και η τελευταία του προσέγγιση θα γίνει την 1η Νοεμβρίου, ενώ το «Celestyal Journey» αναμένεται στις 5, στις 12 και στις 19 Οκτωβρίου και στις 2 και 16 Νοεμβρίου.

Η αυλαία της φετινής σεζόν κρουαζιέρας θα πέσει για τον ΟΛΘ στις 10 Δεκεμβρίου με το «Astoria Grande».