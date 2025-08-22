Navios: Συμβασιοποιημένα έσοδα 3,7 δισ. δολ.

Πολύ ισχυρά οικονομικά θεμέλια έχει οικοδομήσει η Navios Maritime Partners, η οποία στο α’ εξάμηνο του 2025 παρουσιάζει έσοδα 631 εκατ. δολαρίων, συμβασιοποιημένα έσοδα 3,7 δισ. δολαρίων, ενώ η αξία του διαφοροποιημένου στόλου των 173 πλοίων ανέρχεται σε 6,1 δισ.

Το ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 1,4 δισ. δολάρια για τέσσερα containerships και 18 δεξαμενόπλοια. Παρά το γεγονός ότι η αγορά (τάνκερ, bulker, containerships) είναι σε χαμηλότερα, κατά μέσο όρο, επίπεδα σε σχέση με το 2024, η αξία των assets της εταιρείας ανά μετοχή φτάνει τα 132,8 δολάρια, από 143,2 δολάρια το 2024, 117,9 εκατ. δολάρια το 2023 και 111,9 δολάρια το 2022, σύμφωνα με τους Jefferies.

Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα 450 εκατ. δολαρίων, ενώ στο εξάμηνο του 2025 κατέθεσε παραγγελία για δύο scrubber fitted LR2 έναντι 133 εκατ. δολαρίων, και πούλησε τρία πλοία με μέσο όρο ηλικίας τα 16,5 έτη έναντι 95,5 εκατ. δολ.

Επισημαίνεται ότι η εισηγμένη στο NYSE Navios έχει έναν στόλο από 68 bulk carriers, 8,9 εκατ. dwt, 47 containerships 251.843 TEUs, και 58 δεξαμενόπλοια 6,8 εκατ. dwt. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων της εταιρείας είναι 11,6 έτη για τα bulk carriers, από 12,7 του παγκόσμιου στόλου, 10,8 για τα containerships, από 14 για τον παγκόσμιο στόλο, και 7,5 έτη για τα tankers, με τον παγκόσμιο μέσο όρο να είναι στα 14 χρόνια.

Διεθνείς προκλήσεις

Τα ισχυρά θεμέλια επιτρέπουν στην εταιρεία να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος.

Προκλήσεις τις οποίες προσδιορίζει στους εμπορικούς πολέμους (δασμούς), στα λιμενικά τέλη που έχουν εξαγγείλει οι ΗΠΑ για τα κινεζικά πλοία, τις γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά και τις αλλαγές που φέρνουν όλα αυτά στα εμπορικά πρότυπα.

Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις της κ. Αγγελικής Φράγκου, προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας, η οποία σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ανέφερε: «Είμαι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025, κατά το οποίο ανακοινώσαμε έσοδα ύψους 327,6 εκατομμυρίων δολαρίων, EBITDA 178,2 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη 69,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα κέρδη ανά κοινή μετοχή ανήλθαν σε 2,34 δολάρια για το τρίμηνο».

Αναφερόμενη στις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας, υπογράμμισε ότι έχουν αποδειχθεί «αξιοσημείωτα ανθεκτικές, δεδομένου του αβέβαιου μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, γινόμαστε μάρτυρες της δημιουργίας και αναδιαμόρφωσης εμπορικών ροών με μεγαλύτερες αποστάσεις, λόγω του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, των συνεχιζόμενων επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα και του νέου και εξελισσόμενου παγκόσμιου καθεστώτος δασμών. Ως αποτέλεσμα, η ναυτιλιακή αγορά γενικά παραμένει υγιής».

Τόνισε επίσης ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το τέταρτο τρίμηνο του έτους θα εξελιχθεί πολύ καλά. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Πάντα εξετάζουμε τις ευκαιρίες, την κατάλληλη στιγμή, ώστε να τοποθετούμε πλοία σε μεγαλύτερης διάρκειας ναυλοσύμφωνα. Αυτή τη στιγμή, για ένα έτος η ημερήσια ναύλωση υπερβαίνει τα 50.000 δολάρια. Παρακολουθούμε την αγορά και θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες την κατάλληλη στιγμή».

Επιδόσεις εξαμήνου

Τα έσοδα από ναυλώσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 μειώθηκαν κατά 29 εκατ. δολάρια, ήτοι 4,4%, στα 631,7 εκατ. δολάρια, έναντι 660,7 εκατομμυρίων δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη μείωση: του δείκτη TCE, των διαθέσιμων ημερών καθαρής λειτουργίας του στόλου και των εσόδων από ταξίδια μεταφοράς φορτίων.

Ο δείκτης TCE μειώθηκε κατά 1,3% στα 22.154 δολάρια την ημέρα, έναντι 22.448 δολαρίων την ημέρα την ίδια περίοδο του 2024. Οι διαθέσιμες ημέρες του στόλου μειώθηκαν ελαφρώς κατά 0,7% σε 26.844 ημέρες για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, έναντι 27.038 ημερών την ίδια περίοδο του 2024.

Τα Προσαρμοσμένα EBITDA μειώθηκαν κατά 27,8 εκατ. δολάρια στα 326,2 εκατ. δολάρια για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, έναντι 354 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο του 2024.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 53,7 εκατ. δολάρια στα 112 εκατ. δολάρια για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, έναντι 165,7 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο του 2024.