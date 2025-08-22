Κυρώσεις των ΗΠΑ σε Έλληνα shipbroker για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου

Νέες κυρώσεις με στόχο τη στρατηγική «μέγιστης πίεσης» κατά του Ιράν ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, μέσω της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC). Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Έλληνας shipbroker Α.Μ., ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αξιοποίησε την πολυετή εμπειρία του στη ναυτιλία για να διευκολύνει παράνομα τη μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ τον κατηγορούν ότι διαχειριζόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και πλοίων, μέρος του αποκαλούμενου «σκιώδους» στόλου, δηλαδή των πλοίων που χρησιμοποιούνται για παράκαμψη κυρώσεων. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για σχεδόν δώδεκα πλοία που συνδέονται με τις δραστηριότητές του, καθώς και για συνεργασία με εταιρείες που έχουν υποστεί κυρώσεις όπως οι Journey Investment Company, Rose Shipping και Passada Maritime.

Στη λίστα των νέων στοχευμένων εταιρειών περιλαμβάνονται η Marant Shipping and Trading S.A., η Square Tanker Management Ltd., η Comford Management S.A. και η United Chartering S.A., με έδρα στην Ελλάδα και τα Νησιά Μάρσαλ. Όλες φέρεται να ελέγχονται από τον Έλληνα shipbroker και να συμμετείχαν στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent δήλωσε: «Η ενέργεια υποβαθμίζει την ικανότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί προγράμματα προηγμένων όπλων, να στηρίζει τρομοκρατικές ομάδες και να απειλεί την ασφάλεια στρατευμάτων και συμμάχων μας».

Οι κυρώσεις βασίζονται στο Διάταγμα 13902, που στοχεύει τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν, και αποτελούν συνέχεια της πολιτικής «μέγιστης οικονομικής πίεσης» που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Παράλληλα με τον Έλληνα shipbroker, το OFAC ανακοίνωσε κυρώσεις και σε άλλους διεθνείς διαχειριστές πλοίων: Η Ozarka Shipping – FZCO (με έδρα τα ΗΑΕ), που διαχειρίζεται τα πλοία Victory Ari, Sondos και Katsuya, τα οποία μετέφεραν ιρανικά πετρελαϊκά προϊόντα κυρίως προς την Κίνα. Η Changbai Glory Shipping (Νησιά Μάρσαλ), ιδιοκτήτρια του Lafit, που μετέφερε πάνω από 4 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου. Η Regal Liberty Limited (Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι), ιδιοκτήτρια του Giant, που επίσης πραγματοποίησε μεταφορές εκατομμυρίων βαρελιών. Εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ, όπως οι U Beacon Shipping, Hong Kong Hangshun Shipping και Ares Shipping, που διαχειρίζονται πλοία τα οποία έχουν εμπλακεί σε ship-to-ship μεταφορές ιρανικού πετρελαίου.

Ως αποτέλεσμα της ανακοίνωσης, παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων και εταιρειών αυτών στις ΗΠΑ ή υπό αμερικανικό έλεγχο. Απαγορεύονται επίσης οι συναλλαγές με Αμερικανούς ή μέσω αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.