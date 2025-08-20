Σητεία: Απομάκρυνση του ημιβυθισμένου «Mn Kostas» ζήτησε το Λιμενικό

Τη διαδικασία απομάκρυνσης του φορτηγού πλοίου «MN KOSTAS» σημαίας Σιέρρα Λεόνε από τα ανοιχτά της Σητείας που χθες παρουσίασε κάθετη βύθιση με την πλώρη να εξέχει του πλοίου ζήτησαν οι λιμενικές αρχές, χαρακτηρίζοντάς το επισήμως ως «ναυάγιο και ναυτιλιακό κίνδυνο».

Οπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, και η συγκληθείσα γνωμοδοτική επιτροπή χαρακτήρισαν το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο ενω αποφασίσθηκε η απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, καθώς λόγω της θέσης και της κατάστασής του αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο.

Για το θέμα η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά.Η Λιμενική Αρχή της Σητείας ενημερώθηκε χθες ότι το Φ/Γ πλοίο έχει υποστεί κάθετη βύθιση προς τα δεξιά, με την πλώρη να εξέχει του ύδατος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Κατά το διάστημα που ακολούθησε την προσάραξη, πραγματοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία, εργασίες απάντλησης του συνόλου των καυσίμων και των λιπαντελαίων, εργασίες εκφόρτωσης του φορτίου (Γυψόχωμα), καθώς και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων του πλοίου, με τη χρήση Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών πλοίων, Πλωτών Γερανών και άλλου Φορτηγού πλοίου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου και τέθηκε σε άμεση ετοιμότητα πρόσθετος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός στη θαλάσσια περιοχή της προσάραξης και στο λιμένα της Σητείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.