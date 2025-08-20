«Πρόσω ολοταχώς» η ανανέωση του στόλου

Σε φουλ ρότα ανανέωσης του στόλου με σύγχρονα eco πλοία βρίσκονται οι Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι εμφανίζονται «πρωταθλητές» στις πωλήσεις bulk carriers και tankers μεγάλης ηλικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Xclusiv Shipbrokers, μόνο στο πρώτο επτάμηνο του 2025 οι Greeks πούλησαν σχεδόν 150 πλοία, αξιοποιώντας τη ζωηρή ζήτηση από την Κίνα και άλλους αγοραστές της Ασίας για μεταχειρισμένο τονάζ. Η στρατηγική αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς εξασφαλίζει κεφάλαια για νέες παραγγελίες πιο «πράσινων» και αποδοτικών πλοίων.

Σε ευρύτερο επίπεδο οι συναλλαγές σε second hand bulk carriers και tankers εμφάνισαν σημάδια κόπωσης, με τις αγοραπωλησίες πλοίων να καταγράφουν πτώση 15% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, παρά τη μείωση, οι Έλληνες πλοιοκτήτες παραμένουν ιδιαίτερα δραστήριοι, κυρίως ως πωλητές, ενώ οι Κινέζοι κρατούν τα σκήπτρα στις αγορές.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουλίου οι συναλλαγές S&P (Sale & Purchase) μειώθηκαν απότομα και -βάσει της σχετικής έκθεσης- άλλαξαν χέρια 703 πλοία χωρητικότητας άνω των 10.000 dwt, έναντι 831 πλοίων που είχαν πουληθεί την ίδια περίοδο το 2024. Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των συναλλαγών στα bulk carriers, αλλά και στην κάμψη που σημειώθηκε στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, με εξαίρεση ορισμένα τμήματα που αντιστάθηκαν στην τάση.

Bulk carriers

Σε αυτό το σκηνικό οι Έλληνες πλοιοκτήτες ξεχώρισαν ως βασικοί πωλητές, καθώς προχώρησαν στην πώληση 98 bulk carriers. Οι περισσότερες συναλλαγές αφορούσαν τα Panamax (32 πωλήσεις με μέσο όρο ηλικίας 20 έτη) και τα Supramax (31 πωλήσεις με μέση ηλικία 18 έτη).

Από την πλευρά των αγοραστών, την πρωτιά συνεχίζουν να κατέχουν οι Κινέζοι, οι οποίοι απέκτησαν 80 bulk carriers. Επικεντρώθηκαν κυρίως στα Supramax (25 αγορές με μέση ηλικία 17 έτη) και στα Panamax (15 αγορές με μέση ηλικία 19 έτη).

Συνολικά, για το ξηρό φορτίο οι πωλήσεις έφτασαν τις 469, καταγράφοντας πτώση 13%, έναντι των 537 του 2024. Παρά την κάμψη, η κατηγορία των Handysize παρέμεινε ο πιο δραστήριος κλάδος με 122 πωλήσεις. Ακολουθούν τα Supramax με 108 συναλλαγές (23% του συνόλου) και τα Panamax με 58 συναλλαγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ Handysize και Supramax εμφάνισαν μείωση δραστηριότητας (-11% και -16% αντίστοιχα), τα Panamax ήταν το μοναδικό segment που σημείωσε αύξηση, με άνοδο 26%, σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, τα Capesize και τα Newcastlemax κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση με μόλις 34 και 9 πωλήσεις αντίστοιχα (αριθμοί μειωμένοι κατά 45% και 68%).

Η πλειονότητα των συναλλαγών στα bulk carriers επικεντρώθηκε σε πλοία μεσαίας και μεγάλης ηλικίας. Τα πλοία 11-15 ετών αποτέλεσαν το 46% των πωλήσεων (215 συναλλαγές), ενώ τα Bulkers 16-20 ετών ακολούθησαν με 99 πωλήσεις.

Δεξαμενόπλοια

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήταν οι κορυφαίοι πωλητές και στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, παραχωρώντας 50 δεξαμενόπλοια. Οι περισσότερες πωλήσεις αφορούσαν Aframax/LR2 (16 πλοία, μέση ηλικία 15 έτη), MR2 (10 πλοία, 17 ετών) και VLCCs (9 πλοία, 18 ετών).

Στην πλευρά των αγορών, οι Κινέζοι ξεχώρισαν και πάλι με 38 αγορές tankers. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε στα Aframax/LR2 (11 πλοία, 18 ετών) και στα VLCCs (9 πλοία, 18 ετών).

Πάντα σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μέχρι τα τέλη Ιουλίου καταγράφηκαν συνολικά 234 συναλλαγές, μειωμένες κατά 20%, έναντι των 294 του 2024. Η κατηγορία MR2 κράτησε τα ηνία με 71 πωλήσεις, ακολούθησαν τα Aframax/LR2 με 41 συναλλαγές και τα VLCCs με 31 συναλλαγές. Όλες οι κατηγορίες κατέγραψαν μείωση σε σχέση με πέρυσι, με μία και μοναδική εξαίρεση: τα Suezmax, που σχεδόν διπλασίασαν τις συναλλαγές τους με 27 πωλήσεις (έναντι 14 το 2024).

Ακολουθώντας την τάση της αγοράς χύδην ξηρού φορτίου, το ενδιαφέρον στην αγορά tankers στράφηκε -όπως και στα bulkers- σε παλαιότερης ηλικίας μονάδες. Τα πλοία 16-20 ετών ηγήθηκαν με 113 συναλλαγές (48% του συνόλου), ενώ τα άνω των 21 ετών σημείωσαν άνοδο 26% με 34 πωλήσεις.

«Κράτει» το 2025 τα μεταχειρισμένα πλοία

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αγορά μεταχειρισμένων πλοίων το 2025 εμφανίζει σαφή τάση συγκράτησης μετά την έντονη δραστηριότητα του 2024. Ενώ η γενική εικόνα δείχνει μείωση σε όγκο συναλλαγών, συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως τα Panamax στα bulk carriers και τα Suezmax στα tankers, ξεχωρίζουν για την αντίρροπη πορεία τους, απορροφώντας σημαντικό μέρος του ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να κινούνται στρατηγικά εκμεταλλευόμενοι την υψηλή ζήτηση σε ορισμένα segments για να ανανεώσουν τους στόλους τους και να απεμπλακούν από πλοία μεγαλύτερης ηλικίας. Ταυτόχρονα, οι Κινέζοι εφοπλιστές παραμένουν οι πιο δραστήριοι αγοραστές, ενισχύοντας τις θέσεις τους τόσο στο ξηρό όσο και στο υγρό φορτίο. Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική πορεία της S&P αγοράς, επισημαίνεται ότι θα κριθεί από την πορεία των ναύλων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.