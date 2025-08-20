Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: Προκήρυξη 24 θέσεων υποτροφίας για το έτος 2025-2026

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2025-2026, 24 υποτροφίες για φοίτηση σπουδαστών/-στριων στις Α.Ε.Ν.

Ειδικότερα

• Δύο (2) υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες/-είσες σπουδαστές/-στριες κάθε μίας εκ του συνόλου των Α.Ε.Ν. (Ασπρόπυργος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Κάλυμνος, Κρήτη, Κύμη, Μακεδονία, Οινούσσες, Σύρος, Ύδρα, Χίος, Νεάπολη Λακωνίας)

• Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας καλύπτει έξι (6) διδακτικά εξάμηνα φοίτησης και το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€), (δηλ. πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) για κάθε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα φοίτησης) καταβαλλόμενο σε ορισμένες δόσεις υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διατήρηση της υποτροφίας (Ε. Επιμέρους Προϋποθέσεις)

• Εξαιρούνται τα δύο (2) εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

Α. Οι υποψήφιοι/-ιες θα πρέπει:

1) Να έχουν εγγραφεί σε μία εκ των Α.Ε.Ν.

2) Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση τους να μην επιτρέπει ή να δυσχεραίνει την, με ίδια μέσα, οικονομική κάλυψη των καθημερινών αναγκών διαβίωσης τους για τη φοίτησή τους στην Α.Ε.Ν.

3) Να μην λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον, για τη φοίτησή τους στην Α.Ε.Ν., άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οιασδήποτε μορφής άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα ή άλλη κοινωφελή περιουσία, κληρονομιά, κληροδοσία και εν γένει από άλλον φορέα[1]

4) Να μην έχουν αιτηθεί μετεγγραφής σε άλλη Α.Ε.Ν. από την Α.Ε.Ν. στην οποία έχουν εισαχθεί

Β. Κριτήρια για την επιλογή των υποτρόφων και μοριοδότηση αυτών:

Σημείωση: Η μοριοδότηση προκύπτει βάσει του συνόλου των μορίων που ο/η υποψήφιος/-α σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια.

1) Εισοδηματικά κριτήρια των υποψηφίων και της οικογένειάς τους:

(α) Λαμβάνουν πέντε (5) μόρια οι υποψήφιοι/-ες με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα[2] από €0,00 έως €3.000,00.

(β) Λαμβάνουν τέσσερα (4) μόρια οι υποψήφιοι/-ες με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα από €3.000,01 έως €6.000,00.

(γ) Λαμβάνουν τρία (3) μόρια οι υποψήφιοι/-ες με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα από €6,000.01 έως €9.000,00.

Τα μόρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) δεν αθροίζονται.

Οι υποψήφιοι/-ες με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα από €9.000,01 και άνω δεν λαμβάνουν μόρια της κατηγορίας «εισοδηματικά κριτήρια των υποψηφίων και της οικογένειάς τους».

2) Κοινωνικά κριτήρια των υποψηφίων και της οικογένειάς τους:

(α) Λαμβάνουν τέσσερα (4) μόρια οι υποψήφιοι/-ες που είναι ορφανοί/-ες και από τους δύο γονείς

(β) Λαμβάνουν τέσσερα (4) μόρια οι υποψήφιοι/-ες που διαβιούν σε δομές παιδικής προστασίας για τουλάχιστον τα τρία (3) τελευταία ημερολογιακά έτη, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος έτους

(γ) Λαμβάνουν δύο (2) μόρια οι υποψήφιοι/-ες που είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας

(δ) Λαμβάνουν ένα (1) μόριο οι υποψήφιοι/-ες που είναι μέλη τρίτεκνης οικογένειας

Τα μόρια των περιπτώσεων (γ) και (δ) δεν αθροίζονται μεταξύ τους

(ε) Λαμβάνουν ένα (1) μόριο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν αδελφό ή αδελφή, (εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου), που φοιτά ή έχει εισαχθεί σε Α.Ε.Ν. ή Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων/κηδεμόνων τους

(στ) Λαμβάνουν ένα (1) μόριο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω ή οι υποψήφιοι/-ες που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται.

(ζ) Λαμβάνουν δύο (2) μόρια οι υποψήφιοι/-ες που έχουν δύο (2) ή παραπάνω μέλη οικογένειας (γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο) με αναπηρία 67% και άνω ή οι υποψήφιοι/-ες που έχουν δύο (2) ή παραπάνω μέλη οικογένειας (γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο) με παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται.

Τα μόρια των περιπτώσεων (στ) και (ζ) δεν αθροίζονται μεταξύ τους.

(η) Λαμβάνουν ένα (1) μόριο οι υποψήφιοι/-ες που είναι ορφανοί/-ές από τον έναν γονέα ή είναι τέκνα άγαμης μητέρας

3) Χιλιομετρική απόσταση της Α.Ε.Ν. στην οποία έχει εγγραφεί ο/η υποψήφιος/-α από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του/της ή των γονέων/κηδεμόνων του/της.

Λαμβάνουν ένα (1) μόριο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν εγγραφεί σε Α.Ε.Ν. που βρίσκεται σε απόσταση άνω των τριακοσίων (300) χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους ή των γονέων/κηδεμόνων τους.

Σε περίπτωση που υποψήφιοι/-ες εγγεγραμμένοι/-ες στην ίδια Α.Ε.Ν. συγκεντρώσουν ίδιο αριθμό μορίων κατά την ανωτέρω συνολική μοριοδότηση, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου των ισόβαθμων υποψηφίων στην εν λόγω Α.Ε.Ν. και σε ενδεχόμενη ισοβαθμία θα ακολουθήσει κλήρωση μεταξύ των εν λόγω ισόβαθμων υποψηφίων.

Γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Για όλους/-ες τους/τις υποψηφίους/-ες:

1) Αίτηση όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

2) Υπεύθυνη Δήλωση όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, βεβαιωμένη ψηφιακά μέσω gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou)

3) Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής σε Α.Ε.Ν.

4) Επικυρωμένο αντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

5) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) συνοδευόμενη από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου), του τελευταίου φορολογικού έτους του/της υποψηφίου/-ας, εάν υποβάλλει, των γονέων/κηδεμόνων του και τυχόν εξαρτωμένων μελών των γονέων/κηδεμόνων του/της υποψηφίου/-ας (δηλ. αδελφών του/της υποψηφίου/-ας) τα οποία υποβάλουν φορολογική δήλωση, εάν υφίστανται. Σε περίπτωση που είτε ο/η υποψήφιος/-α είτε οι γονείς/κηδεμόνες είτε τυχόν ενήλικα εξαρτώμενα μέλη δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η υποψήφιος/-α θα πρέπει να προσκομίσει τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 υπογεγραμμένες από το αντίστοιχο μη υπόχρεο σε φορολογική δήλωση άτομο.

6) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου

8) Για τους/τις υποψηφίους/-ιες που ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β, ενότητα Β.2. της παρούσας Προκήρυξης, θα πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον τα πιστοποιητικά που αναφέρονται κάτωθι:

(α) Για τους/τις υποψηφίους/-ιες που είναι ορφανοί από έναν ή και από τους δύο γονείς: σχετική ληξιαρχική/-ες πράξη/-εις θανάτου

(β) Για τους/τις υποψηφίους/-ιες που διαβιούν σε δομές παιδικής προστασίας για τουλάχιστον τα τρία (3) τελευταία ημερολογιακά έτη, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος έτους: βεβαίωση φιλοξενίας από τη δομή παιδικής προστασίας

(γ) Για τους/τις υποψηφίους/-ιες που είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας: πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) που να είναι σε ισχύ

(ε) Για τους/τις υποψηφίους/-ιες που έχουν αδελφό ή αδελφή που πληροί τα κριτήρια της κατηγορίας (δ) της ενότητας Β.2. του κεφαλαίου Β: βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου οικείου τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/-ής, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του/της, του ν. 1599/1986, ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου

(στ) Για τους/τις υποψηφίους/-ιες που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω: πιστοποιητικό από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

(ζ) Για τους/τις υποψηφίους/-ιες που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται: Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο (ή Κλινική Ε.Σ.Υ.) με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού

9) Σημειώνεται ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της υποψηφίου/-ας ή/και των γονέων/κηδεμόνων του/της προκύπτει από (1) το εκκαθαριστικό σημείωμα ή (2) έγγραφο δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσιών ή (3) λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή (4) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

* Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και σε μορφή PDF.

Διαδικασία

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν έως και την 31η Οκτωβρίου, 2025 διαδικτυακά στον ιστότοπο του Ιδρύματος (www.foundationaim.org) επιλέγοντας την ενότητα «Αίτηση Υποτροφίας», όπου οι αιτούντες/-ούσες μπορούν να ανεβάσουν και το σύνολο των πιστοποιητικών από τη 13η Οκτωβρίου 2025 και έως την ως άνω προθεσμία.

Ενδέχεται η διενέργεια συνέντευξης υποψηφίων δια ζώσης, τηλεφωνικά ή μέσω βίντεο κλήσης από την Επιτροπή Υποτροφιών ή μέλη της Επιτροπής Υποτροφιών του Ιδρύματος, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί θεμιτό ή αναγκαίο. Οι εν λόγω υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν με e-mail ή/και τηλεφωνικά για την ημέρα, ώρα και τρόπο διενέργειας της συνέντευξης.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε επιτυχόντα/-ούσα και κάθε επιλαχόντα/-ούσα υποψήφιο/-α με e-mail ή/και τηλεφωνικά, και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης χωρίς προσωπικά στοιχεία, έως τις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας, οι αιτούντες/-ούσες μπορούν να στείλουν e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή να καλέσουν στο τηλέφωνο 210-7000371.

Σημειώνεται επίσης ότι για τη λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες/-ούσες θα υπογράψουν σύμβαση.

Επιμέρους Προϋποθέσεις

– Οι υποψήφιοι/-ες οφείλουν να φυλάσσουν τον αριθμό υποβολής της αίτησής τους, ο οποίος θα αποστέλλεται αυτομάτως μετά την οριστική υποβολή της αίτησης στον κάθε υποψήφιο/-α μέσω e-mail, καθώς με τον αριθμό αυτόν θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος τα αποτελέσματα

– Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α οποιαδήποτε στιγμή μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του/της κάνει αίτηση μετεγγραφής σε άλλη Α.Ε.Ν. από αυτή στην οποία έχει εγγραφεί, αναλαμβάνει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως

– Για την καταβολή της πρώτης δόσης της υποτροφίας ο/η υπότροφος οφείλει να έχει υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Β της παρούσας προκήρυξης και να έχει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του

– Η υποτροφία παρέχεται για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών του/της υποτρόφου: σίτιση, στέγαση (εκτός εάν διαμένει εντός στεγαστικής δομής που παρέχεται από την Α.Ε.Ν.), εκμάθηση αγγλικών, εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τη φοίτησή του/της στην Α.Ε.Ν., γραφική ύλη ή εξοπλισμό απαραίτητο για τη φοίτηση του/της στην Α.Ε.Ν., αγορά στολής σπουδαστών εμπορικού ναυτικού και μετακινήσεις μεταξύ του τόπου μόνιμης κατοικίας του/της ή των γονέων/κηδεμόνων του/της και της Α.Ε.Ν.

– Για τη διατήρηση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος οφείλει να έχει επιτύχει ορισμένα ορόσημα προόδου (περάτωση ελάχιστου αριθμού μαθημάτων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της φοίτησης), όπως θα συγκεκριμενοποιηθούν στη σύμβαση με το Ίδρυμα

– Ο/η υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στο Ίδρυμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής του/της στην Α.Ε.Ν. για την οποία έλαβε υποτροφία, αντίγραφο του τίτλου σπουδών

– Σε περίπτωση που θα του/της χορηγηθεί οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή αποκτήσει οποιοδήποτε εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, ο/η υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως

– Για τη διατήρηση της υποτροφίας, πριν την καταβολή κάθε επόμενης δόσης της υποτροφίας ο/η υπότροφος θα πρέπει να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης από τον Διοικητή της Α.Ε.Ν. που φοιτεί που να βεβαιώνει (α) τη διατήρηση της σπουδαστικής ιδιότητας, (β) τα μαθήματα τα οποία περάτωσε στα σχετικά διδακτικά εξάμηνα φοίτησης, (γ) ότι δεν έχει ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, (δ) ότι έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων πρακτικών ασκήσεων επί πλοίου και (ε) ότι δεν έχει παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο το πρόγραμμα σπουδών ή τον εσωτερικό κανονισμό της Α.Ε.Ν.

– Το ’Ιδρυμα μπορεί να διακόψει τη χορήγηση της υποτροφίας ή/και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, εάν: (α) Ο/Η υπότροφος διακόψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο τις σπουδές του/της, (β) Από τα υποβαλλόμενα στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος της φοίτησής του/της δεν είναι ικανοποιητική ή έχει ξεπεράσει το επιτρεπόμενο από την Α.Ε.Ν. περιθώριο απουσιών ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το πρόγραμμα σπουδών ή τον εσωτερικό κανονισμό της Α.Ε.Ν. στην οποία φοιτεί, (γ) Ο/Η υπότροφος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του/της προς το Ίδρυμα, (δ) Κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του/της υποτρόφου, δήλωση ψευδών στοιχείων, αποσιώπηση στοιχείων κ.λπ.) που το επιβάλλουν, (ε) Ο/Η υπότροφος αιτηθεί μετεγγραφής σε άλλη Α.Ε.Ν. από αυτή που εισήχθη. Ειδικά σε περίπτωση που ο/η υπότροφος λάβει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από άλλον φορέα ή αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, το Ίδρυμα θα αποφασίζει κατά περίπτωση είτε για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας

– Η απόφαση επιλογής των υποψηφίων που θα λάβουν υποτροφία δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή σε οποιαδήποτε αντίρρηση

[1] Εξαιρούνται όλα τα επιδόματα που χορηγούνται από το Υ.ΝΑ.Ν.Π.

[2] Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα θα υπολογίζεται βάσει του ατομικού εισοδήματος, του οικογενειακού εισοδήματος και, σε περίπτωση που υφίστανται εξαρτώμενα μέλη των γονέων/κηδεμόνων του/της υποψηφίου/-ας (δηλ. αδέλφια του/της υποψηφίου/-ας) τα οποία υποβάλουν φορολογική δήλωση, και του εισοδήματος των εξαρτώμενων μελών, του προηγούμενου έτους, διαιρεμένο με το άθροισμα των ατόμων που περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των γονέων/κηδεμόνων του/της υποψηφίου/-ας.