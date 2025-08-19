Σητεία: Ημιβύθιση φορτηγού πλοίου – Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

Ημιβυθίστηκε το φορτηγό πλοίο MN Kostas, σημαίας Σιέρα Λεόνε, το οποίο είχε προσαράξει στις 24 Ιουλίου 2025 σε χαρτογραφημένο ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή Κυπριαμαδί Σητείας.

Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο χωρίς επιβαίνοντες, ενώ από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πραγματοποιήθηκε απάντληση καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και εκφόρτωση του φορτίου γύψου

Μετά την προσάραξη, η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε σειρά εργασιών προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε απάντληση καυσίμων και λιπαντικών, εκφόρτωση του φορτίου γύψου, καθώς και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμετρητικών σημείων του πλοίου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, από το συμβάν δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση