Κρουαζιέρα: Πώς εξελίσσεται η φετινή σεζόν – Ο πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ, Γιώργος Κουμπενάς, στο Naftemporiki TV

«Και η σεζόν που διανύουμε είναι ιδιαίτερα καλή όσον αφορά την κρουαζιέρα στην Ελλάδα», δήλωσε ο Γιώργος Κουμπενάς, επιχειρησιακός διευθυντής της Celestyal Cruises και πρόεδρος της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), μιλώντας στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» και στην εκπομπή In Business με την Μαρία Σμιλίδου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «έχουμε σημαντική αύξηση για άλλη μια χρονιά, η οποία προβλέπεται να φτάσει στο 15%»

Για τις γεωπολιτικές συνθήκες στην περιοχή, ανέφερε ότι «η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει ένας ασφαλής προορισμός για την κρουαζιέρα και γενικά για τον τουρισμό» και ειδικά, η χώρα πρέπει να στραφεί όχι μόνο στην αναψυχή, αλλά και στην επισκευή κρουαζιερόπλοιων, καθώς κάθε κρουαζιερόπλοιο που επισκευάζεται ξοδεύει 5 με 10 εκατομμύρια ευρώ».

Τέλος, επισήμανε το πρόβλημα που υπάρχει με τις τροφοδοσίες, καθώς «έρχονται τα πλοία στην Ελλάδα αλλά αγοράζουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες προϊόντα», και αυτό είναι κάτι που ζημιώνει την ελληνική κρουαζιέρα.